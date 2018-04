Kate Middleton y el príncipe William recibieron a su tercer hijo

Kate Middleton y el príncipe William le dieron la bienvenida a su tercer hijo, según informó el palacio de Kensington en su cuenta oficial de Twitter.

“Su Alteza Real, la duquesa de Cambridge, ingresó en el hospital St. Mary, en Paddington, Londres, temprano esta mañana en la primera fase del parto”, se informó el primer comunicado difundido en la red social.

Cinco horas más tarde, en la cuenta oficial se publicó: “La duquesa de Cambridge dio a luz a su hijo a las 11:01. El bebé pesa 8 libras 7 onzas. El duque de Cambridge estuvo presente en el parto”.

No se comunicó el nombre del nuevo heredero a la corona británica.

“El rey, el duque de Edinburgo, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornwall y el príncipe Harry han sido informados [sobre el nacimiento] y están encantados. Su alteza y su hijo se encuentran bien”, informó el palacio de Kensington.

Their Royal Highnesses would like to thank all staff at the hospital for the care and treatment they have received. They would also like to thank everyone for their warm wishes.

