Carlos Michelena actúa y muestra sus dibujos en el Teatro Bolívar

El arte del humorista ecuatoriano Carlos Michelena se fortalece ahora también con horizontes enfocados a la pintura y al dibujo. Este fin de semana, el artista se presenta en el Teatro Bolívar de la capital para compartir su obra ‘No hay segunda sin primera’ que es la continuación de un show teatral que hizo en septiembre del año pasado.

Las funciones son el sábado a las 19:00 y el domingo a las 17:30. La presentación dura una hora y media y las entradas se pueden conseguir en Ticket Show o Musicalísimo del CCI, El Bosque, Quórum y Almacenes Ricky a $15 y $25.

“Antes de entrar a la obra en si, las personas pueden ver en el ‘hall’ del teatro, unos dibujos que he hecho. No soy profesional, pero me gusta mucho dibujar.