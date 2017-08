Todo lo que debes saber del Quitofest 2017

El Festival Internacional de Música Independiente Quitofest nació en el 2003 con el objetivo de reunir músicos de la escena nacional e internacional. Este año, será la primera edición que cada día del evento el ingreso tendrá un costo.

Algunas son las novedades que comprenderán al Quitofest 2017 son: habrá una feria de comidas, un parque de diversiones para los niños y los menores de 12 años entrarán gratis. Además bandas de renombre como Café Tacuba y Sepultura encenderán el escenario

De acuerdo a la información proporcionada por los organizadores del evento:

El festival seguirá su camino de defender las subculturas como crítica a las condiciones de vida en las ciudades y de diálogo intergeneracional al margen de las imposiciones

mediáticas, sobrepasando los estigmas y etiquetas que se imponen a los públicos y promoviendo la importancia de la música.

Si planeas ir al Quitofest 2017, esto es lo que debes saber:

Las bandas que se van a presentar:

SÁBADO 5 DE AGOSTO

XIMENA SARIÑANA

GÉNERO:

ROCK LATINO, ROCK ALTERNATIVO, POP ROCK

TEMAS POPULARES:

La Vida No Es Fácil, Sin Ti No Puede Estar Tan Mal, Ruptura.

Actriz y cantante mexicana nacida en Guadalajara, Jalisco el 29 de Octubre de 1985. Desde muy pequeña actuó en telenovelas de su país como Luz Clarita, María Isabel y Gotita de Amor; también ha participado en importantes películas, entre ellas, Hasta Morir, Todo el Poder, El Segundo Aire, Amor Extremo, Amarte Duele y

Niñas Mal.

LOS CAFRES

GÉNERO:

REGGAE

TEMAS POPULARES:

Tus Ojos, Si el Amor se Cae, Casi q’ me pierdo

Nacen en 1987. Por diversos problemas los integrantes del grupo se radicaron en distintos países hasta 1992, cuando volvieron a juntarse. Al año siguiente actuaron junto a Inner Circle en Panamá y luego se presentaron en el Estadio Obras para abrir la Edición Argentina del Reggae Sunsplash Festival.

SUDAKAYA

GÉNERO:

REGGAE, SKA.

TEMAS POPULARES:

Sale el Sol, 9 Soplos, Una Señal, Volver a Empezar, Salgo.

La banda emblemática del reggae ecuatoriano vuelve a los escenarios después de cinco años de inactividad. En 2010, en la décima edición del quitofest, Sudakaya dijo adios a su público en una gran noche. Cada uno de sus integrantes se tomaron estos años para trabajar en sus proyectos personales.

SWING ORIGINAL MONKS

GÉNERO:

ROCK, BALKAN, MERENGUE, ELECTRÓNICA, OTROS.

TEMAS POPULARES:

Caminito, Grita Pregonero, Fiesta Popular, San Antonio.

Swing Original Monks nació en 2010 con integrantes de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. La mitad del mundo fue el punto de encuentro de un viaje sonoro en el que se mezclan culturas, pensamientos, artes, ropajes e influencias, con las raíces del mundo que habitan sus personajes.

LOLABÚM

GÉNERO:

ROCK INDIE, NOISE, POP.

TEMAS POPULARES:

Ventanas, Ciempiés, Nuevos Barrios Viejos, Guayaquil Ticy

Lolabúm es una banda quiteña formada a mediados de 2014. Su sonido está influenciado notoriamente por el indie, el noise y el pop. Dependiendo de la canción, pueden ser bailables y enérgicos, y en otros momentos, tranquilos y melódicos.

PAPAYA DADA

GÉNERO:CUMBIA, SKA, CHICHA, SALSA, FUNK.

TEMAS POPULARES:

De Donde Vengo, Zapatea, Apostemos Que Me Caso.

La Papaya Dada se formó en el año 2007 y desde sus inicios trabajaron en composiciones inéditas con arreglos que demostraban gran madurez musical en una interesante fusión de jazz con ritmos andinos tales como: yumbos, pasillos, chichas, cumbias y san juanitos (mas tarde incorporarían salsa, pop, funk a su repertorio).

LES PETIT BÂTARDS

GÉNERO:

POP CÓSMICO

TEMAS POPULARES:

Ficción, Sol, Al Revés, La Estación, Luz.

Les Petit Bâtards es una banda joven que se creó hace tres años cuando más de la mitad de sus integrantes seguían en el colegio. A pesar de su corta edad, la agrupación ha tenido un gran recorrido por la escena local.

DOMINGO 6 DE AGOSTO

Sepultura

GÉNERO:

THRASH METAL, DEATH METAL, HARDCORE, NU METAL

TEMAS POPULARES:

Roots Bloody Roots, Territory, Ratamahatta, Refuse/Resist

Sepultura es una banda brasileña de thrash metal formada en 1984 en Belo Horizonte por los hermanos Max (guitarra y voz) e Igor Cavalera (batería). Está considerado como el grupo de heavy metal más exitoso de Brasil y uno de los más influyentes de dicho género en todo el mundo; aunque su música se orientaría originalmente

al thrash, death y groove metal y posteriormente al hardcore, metal alternativo, nu metal y metal industrial.

KATAKLYSM

GÉNERO:

DEATH METAL

TEMAS POPULARES:

The American Way, Iron Will, Push The Venom

Nace en 1992 en Montreal, Quebec, Canadá, es una de las principales bandas extremas del país. Una ética de trabajo duro ha hecho de KATAKLYSM un nombre popular en el género de metal extremo, además de su reputación abrumadoramente positiva de ser amistosos con sus fans. Con una carrera de más de 20 años, KATAKLYSM es una fuerza líder en el género más brutal y poderoso del heavy metal y ha conquistado Europa, América, Australia y Asia, recientemente se convirtió en la primera banda de metal canadiense en actuar en Sudáfrica.

Barón Rojo

GÉNERO:

HEAVY METAL, HARD ROCK

TEMAS POPULARES:

Los Rockeros Van Al Infierono, Hijos de Caín, Resistiré

Actualmente Barón Rojo y tras sufrir algunas modificaciones en su formación, siguen descargando su heavy rock por todas partes con la misma intensidad que el primer día. Debutan en 1981 con “Larga vida al rock & roll”.

Epidemia

GÉNERO:

DEATH METAL

TEMAS POPULARES:

Necroticismo, Mutilador De Cuerpos, Victimas De La Masacre

Epidemia, banda quiteña de death metal formada en septiembre del 2003, en este mismo año la banda graba un demo promocional llamado “Decadente Humanidad” y participa en un sin número de conciertos en el país.

Narcosis

GÉNERO:

THRASH METAL

TEMAS POPULARES:

Hija del Mal, Brutal Attack, Agonía.

Agrupación quiteña de thrash metal formada en 1983, con un recorrido que los ha llevado por casi todo el territorio nacional, además de giras internacionales por Venezuela, Colombia y Estados Unidos, han marcado algunos hitos como ser la primera banda de metal en grabar su demo de forma digital (1991) y son algunos de estos temas referencia del thrash nacional como “Inconsciencia Asesina” y “Congreso de Locos”.

Abadon

GÉNERO:

HEAVY METAL, POWER METAL, DEATH METAL

TEMAS POPULARES:

En la Oscuridad, Vete, En Busca de Tu Nombre.

Formada en el año de 1987 consiguiendo bastante éxito a nivel nacional, graba su primer demo: “El Triunfo dela muerte” el cual le permite compartir escenario con bandas internacionales como Massacre y la Pestilencia. En 1998 lanza su trabajo de nombre “Abadon”, este trabajo le dio al grupo mucha popularidad.

3VOL

GÉNERO:

METAL, JAZZ, FUSIÓN.

TEMAS POPULARES:

Efectos Secundarios, Caldo de Calavera, Ruido con Piel.

La banda quiteña 3VOL es un power trío que fusiona desde metal hasta jazz, funk y ritmos tradicionales ecuatorianos, la banda se define como Rock Fusión.

MINIPONY

GÉNERO:

TRASH, DJENT Y METAL EXPERIMENTAL

TEMAS POPULARES:

Milk with Silk, Gatos.

MINIPONY es un proyecto de metal experimental, influenciado por math y breakcore, que mezcla estructura polyrítmicas minimales, potentes riffs de guitarra y growls femeninos. El grupo está formado por Amadeus Galiano (guitarras) y Emilia Moncayo (voces/sampling/noise), quienes crearon el grupo en Bolonia-Italia en el 2012.

Plano del evento:

Recomendaciones generales para la asistencia:

Todo niño deben ingresar con cédula y acompañado de una adulto.

Los niños son responsabilidad de sus padres u acompañantes durante todo el evento.

Llevar ropa apropiada para el día y abrigada para la noche.

El sonido de la música suele ser muy fuerte. Proveerse de audífonos o tapones apropiados y mantenerse a una distancia prudente del escenario y de las torres de delay.

Todos los asistentes deben hidratarse regularmente. Habrán puntos de hidratación gratuita.

Retirarse con los menores de edad a una hora apropiada.

Puntos de venta:

Quito:

Centro Comercial Inñaquito – CCI

Centro Comercial El Bosque

Centro Comercial Recreo

Paseo San Francisco

Almacenes Rickie

Guayaquil:

San Marino

Mall del Sol

Village Plaza

Cuenca: