César, el gran centro de atención en La Guerra del Planeta de los Simios ¿Por qué?

La batalla final ha llegado. El líder supremo de los simios, César, tendrá que terminar lo que arrancó con Rise of Planet of the Apes (2011) y continuó en Dawn of Planet of the Apes (2014), traducidas en América Latina como El Origen del Planeta de los Simios y El Amanecer del Planeta de los Simios, respectivamente.

El cineasta Matt Reeves vuelve a enfundarse el mono de trabajo y dirige este tercer capítulo, titulado La Guerra del Planeta de los Simios, como ya hiciera en el segundo film tomando el relevo de Rupert Wyatt, quien dirigió la primera. Reeves cambia un poco el tercio y da fin a la trilogía por todo lo alto, consiguiendo el capítulo que tiene en sus dos horas y veinte minutos de duración, sus momentos más épicos en toda esta nueva franquicia.

La Guerra del Planeta de los Simios tiene un tono bélico insuperable, tanto en planteamiento como en desarrollo, que bebe de los mejores films del género. Son inevitables sus claras referencias a Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, dejando claros elementos en la pantalla y que percibimos como esas pintadas de graffiti en las paredes donde leemos “Ape Pocalypse Now” (juego de palabras con “Ape” / Simio como término central).

Pero es que además uno de los nuevos personajes, supuesto líder de los humanos que ostenta el cargo de coronel y al que da vida Woody Harrelson, es un militar muy parecido al perdido coronel Kurtz al que daba vida un genial Marlon Brando en la selva.

Harrelson tiene maneras similares que intentan recordar a uno de los personajes bélicos más celebrados de la Historia del cine.

La banda sonora de Michael Giacchino tiene una labor fundamental. Buena parte de la película está centrada en gestos, paisajes, momentos de reflexión y detalle… sin diálogos. Ahí Giacchino ha conformado una buena partitura de acompañamiento.

Por cierto, va siendo hora de una vez de que se reconozca la gran actuación de Andy Serkis, un hombre a la sombra de la grandeza de los efectos digitales y la técnica del capture motion que impiden a muchos expertos valorar del todo su trabajo. Su papel como César, el simio líder de toda esta rebelión a lo largo de tres películas es espectacular, superando incluso sus gestos y rasgos faciales para con su el famoso Gollum de El Señor de los Anillos o el Capitán Haddock, de Tintín y el Secreto del Unicornio. También fue partícipe del episodio VII de Star Wars como el líder supremo Snoke. Pero sin duda es César el papel que mejor le ha encajado y con el que más ha brillado.

Vemos en la película a César ya desde el comienzo en una sucesión muy amplia de sentimientos, sufriendo un abanico de emociones: enfadado, guardando mucha ira en su interior, evolucionando hasta la agonía, huyendo, clamando venganza… El personaje pasa por múltiples registros.

Y buena cuenta de que La Guerra del Planeta de los Simios sea una buena película es por él y por la dirección de Matt Reeves (que prefiere optar por el tema bélico en su máximo esplendor en cuanto a batallas o preparación de enfrentamientos). Esta es una película con aire bélico que bebe muchísimo también del western y del mundo apocalíptico. Sería una mezcla perfecta de Apocalypse Now, Centauros del desierto y la más reciente Logan. Es decir, una locura de película que aun con sus bajezas y densidades, es notable.

Cronológicamente esta trilogía tenía como objetivo la función de formar parte de una especie de precuela completa que diera lugar de forma lineal a la primera de todas las cintas conocidas. Lo ha conseguido. Todo esto da pie a que tenga lugar la trama de la cinta original que en 1968 Franklin J. Schaffner dirigió con un encomiable Charlton Heston en uno de los papeles más recordados de su carrera. Estas 4 películas son las más valoradas sobre el mundo de los simios.

Vamos a obviar en la saga todas las secuelas que fueron saliendo tras la primera y el olvidable y alocado remake de Tim Burton en 2001. Para los fans de la saga, siempre la mejor será la primera de todas pero no podemos dejar de reconocer que la nueva trilogía, tanto como bloque como individualmente, son un seguro de vida como entretenimiento absoluto dentro del mundo de los blockbusters.

La película se estrenará en salas comerciales ecuatorianas el próximo 4 de agosto.

LO MEJOR:

La dirección de Matt Reeves tomando el bélico y el western como referencias. Andy Serkis, excelso.

LO PEOR:

Algún tramo que puede resultar lento y disuasorio para espectadores pocos reflexivos.