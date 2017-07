El Planeta de los Simios, ordenando en el tiempo ¿cómo veo las películas?

La tercera película de la saga ‘Planeta de los Simios’ se estrenará el próximo 4 de agosto en las salas de cine de Ecuador. La cinta, que ha sido calificada por los críticos como de alto nivel en producción y contenido, retorna la mirada de los cinéfilos a la trama que rodea los conflictos entre animales y una casi extinta raza humana.

Pero, si ver la cinta es tu plan de fin de semana a continuación te presentamos un orden narrativo para disfrutar de las tramas anteriores con el fin de comprender el hilo conductor de esta nueva producción cinematográfica. Esta es la cronología lógica de la franquicia en el tiempo.

Para los fanáticos, las películas pueden verse en este orden lineal que ofrecemos y es el correcto. También otros pueden optar por hacerlo desde el punto de vista de cómo se han ido estrenando las películas, desde la de 1968 que fue primera en cines, siguiendo con todas las secuelas hasta la última estrenada, La Guerra del Planeta de los Simios, aunque las líneas temporales no coincidan.

El origen del planeta de los simios (Rise of the planet of the apes): Es la primera de la nueva trilogía, que arrancó en 2011. En ella se cuenta el origen de todo. Aquí conocemos a César desde pequeñito y cómo logra la inteligencia y desarrollo para que todo comience a suceder. El amanecer del planeta de los simios (Dawn of the planet of the apes): Es la continuación de la anterior, que llegó en 2014, con el enfrentamiento más claro entre César y los suyos, a causa de la rebelión planteada por uno de ellos, ante los humanos. La guerra del planeta de los simios (War for the planet of the apes): Es la que se estrena ahora. En ella vemos cómo finaliza la denominada como “Trilogía de César” y tiene lugar el nexo de unión perfecto para que enlace el arranque de la siguiente… la que se filmó en 1968. El planeta de los simios (Planet of the apes): La más conocida, la más lograda, la primera estrenada en cines y la de Charlton Heston con ese final que dejó los pelos de punta a todos. Se ambientaba en un futuro año 3978. Manteniendo un respeto enorme por la nueva trilogía, esta sigue siendo la mejor. Dirigía Franklin J. Schaffner (Papillon, Patton…). Se hizo un hueco en la historia de la ciencia ficción. Regreso al planeta de los simios (Beneath the planet of the apes): Continuación de la anterior, con la dirección de Ted Post intentando repetir y aprovechar el éxito de la cinta previa. Charlton Heston participa en un pequeño rol para dar algo de sentido al asunto pero lo hizo casi obligado porque no le gustó la idea de la secuela. De hecho, pidió que mataran a su personaje. James Franciscus fue el encargado de sustituir a Heston como nuevo protagonista y nuevo héroe de esta cinta. Huida del planeta de los simios (Escape from the planet of the apes): La tercera película (segunda secuela) del momento y que dio paso a un nuevo director, Don Taylor. Una línea temporal ilógica donde tres simios lograban llegar a la Tierra de los años 70 (recordemos que en las cintas anteriores estaban ya en ella pero muchos años después). El caso es que la cinta recaudó más de 12 millones de dólares de entonces. Seguía habiendo cierto tirón entre el público. La rebelión de los simios (Conquest of the planet of the apes): J. Lee Thompson dirigió esta curiosa secuela donde se mostraba una rebelión en toda regla por parte de los simios ante los humanos. Curiosidad: aquí se ve por primera vez a un tal César, hijo de Zira y Cornelius, protagonistas de todas las anteriores. El nombre de César será clave en la nueva trilogía, aunque no sea el mismo personaje. En La rebelión de los simios existen incongruencias temporales pero es una de las secuelas más amenas de la saga. La conquista del planeta de los simios (Battle for the planet of the apes): La última secuela y el final de la saga terminaría con esta nueva cinta de J. Lee Thompson, que repitió en la dirección tras la anterior. La película de Tim Burton (El Planeta de los Simios): Tim Burton va por libre y su criticado remake del año 2011, que no le salió del todo bien, queda como línea temporal difusa y sin explicación o ubicaciones posibles. En teoría iba a ser un remake puro y duro pero el autor quiso meter una huella personal e impregnar a la película de un final supuestamente sorprendente.

No gustó demasiado a la crítica pero en taquilla no fue nada mal (360 millones de dólares de recaudación aunque costó unos 100 millones). Recomendamos verla en último lugar pero su visionado no afecta demasiado a ninguna de las otras cintas.