¡En apenas horas! Spiderman: No Way Home superó a Avengers Endgame

Si pensaba que nada después de Avengers Endgame podría sorprendernos, no podías estar más equivocado. El reciente tráiler de Spiderman: No Way Home ha dejado a la comunidad geek con la boca abierta y las interacciones en redes sociales lo demuestran.

Avengers 4 fue la cinta que cerró un trabajo de 10 años, donde una batalla épica aún retumba en nuestra memoria. Su trailer fue sumamente esperado y millones de personas retuitaron y comentaron acerca de ello, sin embargo, solo bastó horas para que sea superado.

Tras la publicación del tráiler oficial del vecino araña, No Way Home ha superado en menos de un día la cantidad de retuits y likes. La cifra de Endgame se estancó en 308 mil retweets y 605 likes.

No obstante, Spiderman 3 ha alcanzado, tras 14 horas de estreno, la cifra de 324,3 retweets y 951,1 mil me gusta (cifra que sigue creciendo)

Tendencia mundial

El regreso de varios villanos, lo que da pie a los Seis Siniestros, y la posible incorporación de Tobey Maguire y Andrew Garfield ha provocado que Spiderman: No Way Home ya lleve tres días seguidos como tendencia mundial en Twitter.

Las reveladoras escenas y posibles incorporaciones superhéroes, como DareDevil, y una escena post-créditos relacionado con Venom, Deadpool o los 4 Fantásticos permiten que la película se lleve toda la atención mundial.

Su estreno se prevé para diciembre 17 y de una vez por todas confirmaremos si las palabras de Tom Holland – aseveró que existe una escena mejor que la batalla de Endgame- se cumplen.

