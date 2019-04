Marchista David Hurtado destaca como deportista y estudiante

El atleta quiteño, David Hurtado, compartió su experiencia en el Gran Premio Internacional de Rio Maior en el que con un registro de 1 hora, 22 minutos y 4 segundos, obtuvo la clasificación al Mundial de Atletismo que tendrá lugar en Doha (Catar) en el mes de septiembre 2019.

Además, mencionó sus expectativas para su próxima participación en el Campeonato Panamericano de Marcha Atlética que se celebrará el 20 de abril. “Estamos trabajando fuerte y esperamos estar dentro de los 5 primeros lugares”, dijo.

“Estuve preparándome muy fuerte junto a mi entrenador, Javier Cayambe, para lograr estos resultados en Portugal. El lograr mi mejor marca en los 20km, me alienta y me impulsa a continuar con más ganas para traer más reconocimientos al país (…) Igualmente, me siento motivado con la formación académica que me brinda la Universidad de Las Américas, es un legado que me llevo para toda la vida”, resaltó David Hurtado, durante el evento.

Dentro de sus hitos más destacados del 2019, el marchista ecuatoriano obtuvo en enero el primer lugar en los 20 km de Estados Unidos y en marzo conquistó la presea de oro en el Campeonato Nacional en Sucúa.

Su meta más cercana es el Campeonato Panamericano de Marcha Atlética que tendrá lugar en México el 20 de abril, “estamos trabajando fuerte y esperamos estar dentro de los 5 primeros lugares en el Campeonato Panamericano y clasificar al mundial”, acotó el deportista.

El marchista está enfocado en romper algunos récords mundiales, estar entre los mejores del mundo y graduarse en Gestión Deportiva en la UDLA. Sin embargo, su mayor anhelo es en el futuro colaborar con el país, ya no sólo desde competencias atléticas, sino como ministro del Deporte.