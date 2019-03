Luisa Maldonado: "No aceptamos los resultados electorales"

Según el CNE, Jorge Yunda lidera el recuento de votos en las elecciones 2019 con el 21,35%, le sigue Luisa Maldonado con 18.44%, pero la candidata de la lista no acepta los resultados.

Según Maldonado, el sistema ha estado caído para el conteo de votos en Quito. Existieron apagones en recintos electorales y en el lugar de conteo del CNE. Hay una inconsistencia de 10% en el conteo y favorece a un candidato.

"Nosotros no aceptamos esos resultados. Ustedes conocen lo que ha sucedido. Es increíble que Quito no haya tenido información durante toda la noche y hasta el momento no contamos con nada oficial. Además, si ustedes pueden acceder a la página del CNE en este momento no contemos con nada oficial. Hay aproximadamente un 10% de inconsistencias en las actas. Entonces nadie puede declarase ganador".