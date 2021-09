Robbie Robinson, el futbolista galán que abandonó a Chile: eliminatorias contra Ecuador

Robbie Robinson, el delantero estadounidense de madre chilena fue la gran noticia tras declarar no saber con qué selección quiere jugar. El futbolista fue convocado para la presente triple fecha de eliminatorias sudamericanas al mundial de Catar 2022, sin embargo, en días anteriores abandonó la concentración en Santiago y regresó a Estados Unidos para pensar las cosas.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista de 22 años explicó que “En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida (EE.UU.) para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar”.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de ‘La Roja’ por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por cómo me han tratado”, añadió.