Cavani se quedaría en el United pero ya no usará el dorsal 7

La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United ha causado impacto en el mercado de fichajes e, más que nada, ilusión a la hinchada de los Diablos Rojos. De la mano del comandante el club inglés quiere volver a alzar la Champions League.

No obstante, no todo es color de rosas. El gran perjudicado de este fichaje es el delantero uruguayo Edison Cavani. El charrúa no solo quiso fichar por otro club, sino que ahora vestirá el dorsal 21 y cederá el 7 al luso.

Según se reportó este martes 31 de agosto, Cavani modificó su usuario en Instagram al 21. Este cambio apostaría que el Bicho vestirá su icónico dorsal, el cual es símbolo de talento y estrellato en el United.

¿Al Barcelona?

A horas que termine el mercado de fichajes de verano en Europa, FC Barcelona mostró interés por el uruguayo, aunque el salario del delantero y la negativa de los ingleses serían los obstáculos para ampliar la nomina de los culés.

No obstante, todo aparenta que Cavani seguiría en los Diablos Rojos y peleará con CR7 ser el delantero estrella. Aunque, de no cumplir las expectativas podría ser vendido en los fichajes de invierno.

Con el United, el uruguayo y ex PSG ha marcado 17 goles y seis asistencias en 35 partidos. Además, el charrúa estará dedicado al entrenamiento ya que en la fecha triple de Eliminatorias Sudamericana a Qatar 2022 no participará por bloqueo de la Premier League.

