Duro mensaje de Fabián Bustos tras perder invicto con Liga de Quito

Liga de Quito se repuso de su amarga derrota y eliminación contra el Paranaense por Copa Sudamericana. El elenco albo planteó un partido que apunto a la presión alta y al contragolpe, lo cual le permitió ganar después de tres años en el estadio Banco Pichincha (2-0) y quitar el invicto de Fabián Bustos en este escenario.

Fabián Bustos se pronunció tras el cotejo y se refirió a las decisiones del juez central. Indicó que Diego Lara tuvo fallas y lo culpó de la derrota.

Para el Toro, en relación al trabajo del colegiado, indicó que “hay gente que debería dedicarse a otra cosa”.

“Un montón de cosas. Tuvimos situaciones y Barcelona hace más de 22 meses que no perdía de local. De los tres partidos que habíamos perdido fue justo con este señor. Es insostenible lo que está pasando”.

“En el minuto catorce hay una mano abierta que Molina reclama y yo también, pero no va a cobrar. Después hay una carga de Díaz sobre el minuto 22 y no lo sanciona. Luego viene el codo de Kevin Mercado a Castillo y si eso no es penal, ya no sé. Hay gente que se tiene que dedicar a otra cosa porque ya cansa”, arremetió.

Por su parte, reconoció que se equivocaron en varias partes del cotejo, aunque destacó que por más de 15 minutos jugaron con uno menos y generaron oportunidades en arco contrario.

“Es insostenible la cantidad de errores. Nos jugábamos para ir primeros en la etapa”, finalizó.

Barcelona SC acumuló su segunda derrota consecutiva en la LigaPro y se aleja de las primeras posiciones. Una diferente situación atraviesa en Copa Libertadores, donde está entre los cuatro mejores y pelea por un cupo a la final.

