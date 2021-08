Vuelta a España: Carapaz y Narváez se lucieron en la etapa 6

🤍@Eganbernal: "Hay que intentarlo si se tiene la ocasión. Una gran vuelta se puede ganar o perder en cualquier momento"



🇨🇴 @Eganbernal: "We have to try when there's a chance. A GT can be won or lost any moment, not just on a TT or a climb"