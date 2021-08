¿Quién hace o forma la lista de los que viajan a los Juegos Olímpicos?

Varios atletas ecuatorianos, tras sus respectivas participaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, han denunciado irregularidades como falta de apoyo y entrenadores. El vicepresidente del Comité Olímpico (COE), John Zambrano, explicó quién es el encargado de emitir una lista de las personas que viajen a este tipo de competencias.

Para el funcionario, el número de asistentes según la disciplina depende de la función que vayan a cumplir. Realizó varios ejemplos entre actividades ecuestres o de golf en relación con el atletismo.

“Que no han viajado todos los entrenadores. Eso es un poco dependiente del deporte, por ejemplo: la chica Darquea que es golfista va ella y dos personas (caddie y el entrenador). Entonces usted diría por cada atleta un entrenador, no, eso depende del deporte”, comentó.

“En actividades ecuestres lleva su caballo, el veterinario, el jefe de equipo, el que cuida al caballo, y el atleta. No todo es cuestión de coger y dividir para el número. Entonces tengo un deporte de atletismo que lleva cinco entrenadores para 17 atletas, es lo correcto”, sentenció.

“Ahí está el asunto de los entrenadores, hay 48 atletas y 23 entrenadores. Casi uno por cada dos“.

¿Quién decide?

“Cada país es autónomo y decide lo que quiera, pero en Estados Unidos clasifica 200 atletas pero no puede llevar 800 en total. No es cuestión de dinero, es cuestión que hay un número”.

Comentó que en la delegación de Ecuador no hay una sola persona que no desempeñe una función. Indicó que hasta la fecha no se ha revelado quiénes son los que van a “pasear a Tokio”

“A mí me llama la atención que no sale aún la persona que fue demás o las. Quien ha ido a pasear, pero la verdad es que no habido ni uno que ha ido demás y si hay alguien, ¿dónde está el nombre?”, instó el vicepresidente del COE en su entrevista con Vistazo

Zambrano indicó que no se puede contratar a entrenadores de clase mundial, como en el caso de Ineos. Por ende, los entrenadores son seleccionados por cada Federación Deportiva.

“Cada Federación tiene resuelto su entrenador. Vamos al ciclismo. ¿Fue el entrenador de Carapaz? No. Fue el entrenador de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. ¿Quién nomina a ese entrenador? La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (…) Le dice al COE el entrenador”.

“No es que yo lo elija o alguien del COE lo elige. Eso no funciona de esa manera. Las Federaciones, que son autónomas, ponen sus entrenadores. Como debe ser en cualquier lugar del mundo”.

Reclamos que acuden sin entrenadores

En el caso del equipo de tiro especificó que 15 días antes se quedaron sin entrenador porque el mexicano que estaba asignado firmó por Aruba. En ese caso el presidente de la Federación de Tiro fue, ya que cuenta con diplomas y validación en esta disciplina.

Zambrano detalló que el verdadero problema, más allá de una vía de comunicación para informar estos detalles antes de las competencias, es que los deportistas no se llevan con los presidentes de las Federaciones.

Enfatizó que el COE no tiene potestad para intervenir en problemas personales entre deportistas y presidentes, como en el caso de la disciplina de halterofilia.

“La competencia del COE es buscar lo mejor posible. Hay momentos que se puede y momentos que no. Tenemos competencias diferentes a las Federaciones. Yo no puedo decir a una federación para que contrate a equis persona como entrenador. Tenemos competencias, capacidad de habilidad, para hablar con la federación, hablar con el atleta, y decir esto les conviene y esto puedo pagar, ¿quieren?”, finalizó.

