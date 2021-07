Lesionado, sin entrenador y con uniforme incompleto compitió Juan Caicedo

Los atletas ecuatorianos han comenzado a revelar que gracias a su esfuerzo y con el casi nulo apoyo de las autoridades nacionales han hecho quedar el nombre del país en alto.

Ecuador debutó en la disciplina de lanzamiento de disco de la mano de Juan José Caicedo. El compatriota terminó eliminado tras fallar dos de sus tres intentos. En su único acierto logró registrar 57.75 metros, lo que no alcanzó para clasificar a la siguiente fase.

Caicedo, a pesar de su eliminación, tuvo un hito histórico para Ecuador tras ser el primer deportista en representar al país en esta disciplina. En su palmarés ostenta el oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta y Plata en los Sudamericanos de Cochabamba.

Tras su participación, Caicedo publicó un video donde aprovechó para agradecer el apoyo de los ecuatorianos pese a la distancia. Confesó que el pagó la “novatada” al enfrentarse a importantes referentes de esta disciplina.

“Me sentí muy ansioso y está vez me jugó una mala pasada. No estoy excusándome, no estoy diciendo que por estas cosas no lo hice bien (…) Estoy muy trsite después de trabajar tanto y caer de esta manera”, explica.

Caicedo además de dedicar palabras emotivas , también arremetió contra el Ministerio de Deporte y demás autoridades. “Es lamentable que un deportista de alto rendimiento no tenga un médico, no tenga un fisioterapista, que tenga que venir a una competencia con cinco rupturas de gemelos en mí caso, sin poderse curar porque dicen que el proyecto de alto rendimiento no tiene dinero”

“Es lamentable que no hubo ni un solo dirigente o un solo fisio que nos ayude antes de ingresar a competir. Estuvimos prácticamente solos. También es lamentable que para la competencia más importante del mundo tenga que quedarme sin entrenador 15 días antes de la competición porque simplemente no les da la gana de no pagarle el pasaje o darle el uniforme”.

Recalcó que a su entrenador que lo acompañó tres años ni siquiera le dan una camisa mientras que a otras personas que no tienen nada que hacer aquí (Tokio) les dan todo.

El ecuatoriano es dueño del récord nacional en lanzamiento de disco, etiqueta conseguida tras conseguir una marca de 69 metros de distancia hace pocos meses.

