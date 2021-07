Tokio 2020: le robaron la bicicleta a atleta venezolano mientras fue a desayunar

A días de la competencia de BMX Freestyle, un atleta venezolano fue víctima de robo en plena villa olímpica en Tokio. El ciclista Edy Alviarez fue el perjudicado y su similar Daniel Dhers reveló lo impactante del hecho mediante un video.

Dhers, compañero de Alviarez, relató en el videoclip que este martes 27 de julio se levantaron a desayunar. Mientas los atletas dedicaron un aproximado de 30 minutos para alimentarse, la bicicleta era sustraída del lugar donde la habían dejado.

Según su compañero, el hecho es insólito y único ya que Edy no fue víctima de robo en Catica, Caracas, pero si en Tokio. “Lo más imposible del universo”, indica mientras se ríe del hecho.

“Se la habían robado, no estaba. Desapareció. Para los que son de Venezuela, quiero que sepan que este personaje es de Catia. No lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, no lo roban en ningún lugar del mundo, lo vinieron a robar en Tokio dentro de la Villa Olímpica. Lo más insólito del universo”, bromeó.

¿Qué pasó?

Indicaron que notificaron al Comité Olímpico de Venezuela para que realicen los trámites necesarios y provean de una bicicleta al competidor o de rastrear el objeto.

Según ellos, creen que alguna persona pensó que la bicicleta era para todos y se la llevaron sin saber que pertenecía a un deportista. “Lo más seguro es que aparezca. Hay cámaras, todo”, afirmó.

