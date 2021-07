‘Choclo’ Quintero dice que no se arrepiente de su reacción un hincha

José, ‘el Choclo’, Quintero fue suspendido cinco partidos por la Comisión de Disciplina de la LigaPro, tras incidentes con uno de los hinchas después del partido con Técnico Universitario.

En una entrevista con Área Deportiva aceptó que su reacción no fue la mejor, pero no se arrepiente.

“Termina el partido y nuevamente le escucho insultar a mi madre, eso me dolió mucho y reaccioné mal, no me arrepiento de nada. Me he caracterizado por ser una persona alegre y tranquila, pero este tipo de insulto no viene al caso”.