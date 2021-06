Tour de Francia: casi como una momia terminó Primoz Roglic, rival de Carapaz, después de sus caídas

La etapa 3, que estuvo llena de accidentes, en el Tour de Francia sigue dejando sus secuelas y una muestra de ello es la atención médica que tuvo que recibir uno de los favoritos Primoz Roglic. Uno de los principales rivales de Richard Carapaz cayó a 10 kilómetros de la meta y perdió una gran diferencia en la general.

El ciclista esloveno y actual campeón de la Vuelta a España 2020 publicó una fotografía que muestra los lugares de sus cuerpo que fueron afectados. Roglic aparece vendado casi todo su cuerpo, a tal punto que él se definió como una momia.

A diferencia de otros competidores que tuvieron que abandonar la competencia debido a las graves heridas, como es el caso de Caleb Ewan, el vicecampeón del Tour de Francia 2020 sí seguirá en la Gran Vuelta.

“La situación dista mucho de ser buena. Pero tuve que sonreír, leyendo todos los buenos deseos y pensamientos positivos que me habías enviado. ¡La momia estará en la salida hoy y veremos cómo va!”, escribió Roglic.

Antes de que arranque la cuarta etapa, el representante del team Jumbo-Visma indicó que va a pelear hasta el final pese a la diferencia con el top 3 donde está ubicado la Locomotora.

“Como dije ayer, mientras siga aquí, voy a pelear hasta el final. No me puse a ver las diferencias, estoy enfocado en lo mío. Lo que más me duele es el trasero y un poco la espalda”, dijo el corredor.

El director del team, Merijin Zeeman, acotó que la situación es mala. Enfatizó que Primoz tiene muchos huesos adoloridos.

En el caso del representante ecuatoriano, este arrancó la etapa 4 con una importante diferencia sobre Roglic y otros rivales que se vieron afectados este lunes. Richie supo aprovechar estos accidentes para mantenerse en la punta del pelotón y debido a su colocación no se ha visto afectado por los constantes siniestros durante este Tour.

