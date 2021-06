La cara del entrenador de Alemania la ser eliminado por Inglaterra en la Eurocopa

Los grandes están siendo eliminados de la Eurocopa 2021. Portugal, Francia, Croacia y ahora Alemania están fuera de los cuartos de final de la competición más importante de selecciones del viejo continente.

Dos goles bastaron para que los teutones y cuatro veces campeones del mundo queden elimiandos. Raheem Sterling a los 75’ y Harry Kane a los 86’ acabaron por sepultar el sueño de Alemania por alcanzar este trofeo.

La victoria de los ingleses es histórica y termina con una racha de no vencer a la “Maquinaria” en 46 años. La última victoria se dio en el cotejo amistoso de 1975 donde el marcador terminó en un 2-0.

Por su parte los alemanes no logran ganar la competencia desde 1996 y de esta manera se despide el director técnico Joachin Low. Los números que dejó el exjugador con la selección son dignos de aplaudir.

LOW deja Alemania

Subcampeón de la Euro 2008, tercero en el Mundial 2010, semifinal de la Euro 2012, campeón del Mundial 2014, semifinal de la euro 2016, campeón de la Copa Confederaciones del 2017, eliminado en la fase de grupos del Mundial 2018 y octavos de final de la Euro 2021.

El reemplazo de Low será Hansi Flick. El también exfutbolista alemán ahora tendrá el objetivo de trazar el camino a la clasificación de Alemania la Mundial de Catar 2022 y devolver la gloria a los teutones.

Por su parte, Inglaterra demostró que Wembley es un verdadero fortín donde no ha conocido la derrota en Eurocopas y Mundiales. Ha disputado 15 partidos, ganando 10 y empatando 5.

Inglaterra espera rival que saldrá del cotejo entre Ucrania y Suecia. Las demás llaves ya están definidas: Suiza vs España; Bélgica vs Italia; República Checa vs Dinamarca.

