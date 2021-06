Así le quedó la cara a Davey Grant tras ser derrotado por Chito Vera

La ‘Pelea de la Noche’ fue para Chito Vera vs Davey Grant, según UFC. El ecuatoriano regresó a la victoria de manera espectacular al dominar y derrotar por decisión unánime al inglés quien un día después mostró como le quedó el rostro y elogió al manabita.

“Me quito el sombrero ante Chito por una gran pelea. Pensé que estaba muy cerca, pero no me arrepiento, lo dejé todo allí y absolutamente destripado por no obtener la victoria”

Davey Grant en Instagram