Con lágrimas en sus ojos Sergio Ramos se despidió del Real Madrid

“Es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Llegué aquí de la mano de mis padres y hermanos, y ahora, me voy con toda una familia”, fueron las primeras y más sentidas palabras de Sergio Ramos, el eterno capital del Real Madrid, durante su despedida del equipo para el que jugó por 16 años.

Previo a su despedida, Sergio Ramos, posó para la fotografía del recuerdo con los 22 títulos que ganó como futbolista del Real Madrid. Durante 16 años, el futbolista jugó 671 partidos y 101 goles.

"Es el momento más difícil de mi vida, es el momento de despedirme del Real Madrid…" Las primeras palabras de Sergio Ramos para luego quebrar en llanto, en su despedida del Merengue. EMOCIÓN TOTAL. pic.twitter.com/2i52xR1fJU — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2021

El ahora ex capitán del conjunto blanco, cuyo contrato oficialmente concluye el próximo 30 de junio, agradeció a los directivos del equipo por la confianza depositada en él, por todos estos años, con el que llegó a conseguir muchos triunfos

La despedida, quizá no se cumplió como el eterno capitán lo hubiera soñado, en el Santiago Bernabéu, en esta ocasión fue en una de las salas de Valdebebas rodeado de su familia y de la directiva del club.

“Este es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós”, admitió, antes de romper a llorar por primera vez. Sergio Ramos.

Mi salida no es por temas económicos:

Durante una rueda de prensa, el ya también ex jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, dio declaraciones y dio a entender los aspectos de su salida:

“Estos últimos meses el club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. El dinero nunca fue un problema, el presidente ya sabía que lo mío no era un tema económico, sino de años. Quería dos años, tranquilidad para mi familia, creo que me lo he ganado. En las últimas charlas acepto la oferta de bajada de salario y hace una semana se me dice que ya no hay oferta, que tiene fecha de caducidad y yo no me había enterado. Nunca se me dijo que caducaba, me sorprendió”, recalcó durante su intervención. “No quiero enfrentamientos, pero me gusta contar la verdad, finalizó.

💥💥 "Cuando acepto la oferta por un año con una rebaja salarial, el club me comunica que ya no había tal oferta. Que había caducado aún habiendo dado mi 'ok'. Esa es la verdad (por la que me voy)"



🇪🇸 Sergio Ramos y su salida del Real Madrid pic.twitter.com/TB17U4LG4x — Diario Olé (@DiarioOle) June 17, 2021

