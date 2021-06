La Canarinha sí jugará la Copa América, según medios de Brasil

Después del partido entre Paraguay y Brasil, la selección cinco veces campeona del mundo se pronunciará sobre la realización y participación en la Copa América. Sin embargo, varios medios deportivos reportan que el seleccionado de Tite sí jugará el importante torneo.

Globo Esporte indicó que los futbolistas elevarán un comunicado dando a conocer la noticia y expresando su disconformidad con la manera en que se organizó el evento. Con este afán los seleccionados de la Verde Amarella quería instar a otros equipos a unirse a esta idea.

El elenco de Tite no habría logrado el consenso del resto de los equipos y la idea de no participar en la Copa América no prosperó; la postura se anunciará este martes 08 de junio.

Más problemas en Brasil

Directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol, principalmente el secretario Walter Feldman, solicitaron la destitución del presidente de este órgano Rogerio Caboclo. Este último tiene una denuncia por acoso moral y sexual que recibió por parte de una empleada.

En los próximos 30 días, el vicepresidente Antonio Carlos Nunes, será el encargado de asumir el cargo de Caboclo.

Por qué se dio el Motín

El motín o intento de boicot de la Copa América sería en respuesta del uso de la Selección ante una situación delicada que atraviesa Brasil frente al coronavirus. El periodista Fernando Kallá, para AS, dio detalles.

“Los jugadores se sintieron traicionados y utilizados por la directiva de la CBF, en especial su presidente Rogerio Caboclo. Sintieron que se les había expuesto a una situación en la que ellos serían vistos como insensibles ante la crisis sanitaria que su país vive, con casi 500.000 muertos, para jugar una competición que les parece totalmente innecesaria: esta sería la cuarta Copa América de los últimos seis años”, dijo.

Además, crece las especulaciones de que a Neymar y compañeros les interesaría que se suspenda el torneo para así descansar previo a los Juegos Olímpicos.

