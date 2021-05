¿Seguirá Repetto en LDU? Rodrigo Paz se pronunció sobre la situación de los albos

Liga de Quito atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos en los últimos años. La afición alba mira al entrenador Pablo Repetto como el principal culpable de las constantes derrotas y falta de desempeño dentro del gramado.

La tarde de este domingo, los “Azucenas” cayeron contra el “Papá” Aucas en calidad de visitante. Con el 1-3 conseguido por los australes en Casa Blanca, LDU acumuló su cuarta derrota consecutiva, tercera en calidad de local.

El presidente vitalicio del club quiteño, Rodrigo Paz, fue consultado sobre el futuro del charrúa en el timón del “Rey de Copas” ecuatoriano. El “Negro Paz” no dudó en defenderlo y hacer un llamado a la paciencia.

LDU tiene escasas posibilidades de pasar a octavos de final de la Libertadores

Aguantar a Repetto como se hizo con Bauza

Paz sacó a flote el escenario que atravesó con Edgardo Bauza (la primera vez que el argentino estuvo como DT del club). Además, sentenció que un dirigente no puede perder la cabeza.

“Un dirigente no puede perder la cabeza. Yo fui el único de la directiva que aguantó a Bauza y luego salimos campeones de la Copa, hoy es difícil, jugamos pasando un día”, comentó para Área Deportiva FM.

Pidió a la hinchada que también ayude, que recuerde las buenas épocas. Argumentó que los malos resultados serían debido a las lesiones de jugadores o aquellos que se contagian de coronavirus.

Sentenció que las pérdidas son millonarias debido a que la gente no está acudiendo actualmente al estadio y porque los dueños de televisión no pagan. “Perdemos 3 o 4 millones anualmente porque la gente no va al estadio, perdemos porque los sin vergüenzas dueños de la televisión no pagan, no queda más que aguantar”.

Liga de Quito sumó su cuarta derrota consecutiva

“Repetto siendo un buen uruguayo no va a perder la fe y va a querer sacar este equipo adelante, yo traje a Repetto, estuve dos años atrás de él, yo le tengo fe ”, sentenció.

Finalmente Paz, pidió que no se compare la situación de Liga con lo pasado con Emelec en el 2020. Agregó que el mal momento futbolístico de los eléctricos en la temporada pasada se debe a que Rafael Correa ya no sea el presidente del Ecuador.

”No me comparen con Emelec, ellos perdieron cuando se fue su AS que era el anterior presidente, ahora todos los equipos estamos sin dinero”

Actualmente, LDU tiene nulas posibilidades de acceder a la final de la LigaPro en la primera etapa. Mientras que ahora tiene un camino casi imposible para acceder a octavos de final de la Copa Libertadores.

