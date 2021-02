El minidocumental de Richard Carapaz se estrena mañana

Mañana, jueves 18 de febrero de 2021, el Ineos Grenadiers, a través de su canal de YouTube estrenará el mini documental que su equipo de producción grabó junto a su corredor estrella, el carchense, Richard Carapaz. El equipo de producción del equipo británico junto a la "Locomotora" del Carchi han recorrido el país, y mostrado las bellezas que tiene, sumando a este el fuerte entrenamiento que Carapaz ha realizado.

Carapaz continúa entrenando en el país, pero se ha encargado de recorrer y llegar a los sitios más históricos y exóticos del Ecuador, pues desde el 22 al 28 de marzo "Richie" empezará en Europa su temporada en la Volta a Catalunya. Junto a Albert Serrataco, communication Manager de Carapaz, también ha destacado la humildad del ciclista, las costumbres ecuatorianas, y resaltando las maravillas del país. Imágenes que se reflejarán en el minidocumental al que han denominado “Richard Carapaz: Orígenes de un corredor”, anunció el club británico Ineos en su cuenta de Twitter.





This is @RichardCarapazM as you have never seen him before…

Richard Carapaz: Origins of a racer 🇪🇨

18.02.2021

Subscribe now to be the first to see it > https://t.co/z8IVX8puId pic.twitter.com/czeb40IVpt

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 17, 2021