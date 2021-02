Moisés Caicedo firmó su contrato y ahora buscará brillar en el Brighton

"Trabaja duro y en silencio, y deja que tu éxito haga todo el ruido. Gracias Moi por ser parte del proceso", fue el Tweet que su ahora ex equipo Independiente del Valle, le dedicó a Moisés Caicedo, luego de que el Brighton de Inglaterra haga oficial su vinculación al equipo y le diera luz verde para que el medio campista ecuatoriano logre brillar en la Premier League.

✍️ Albion have completed the signing of Moises Caicedo on a contract until June 2025 from Ecuadorian top-flight side Independiente del Valle!

