¡Estamos de Regreso! con esta palabras, Juan Manuel Correa, anunció que retorna a las pistas

El joven piloto ecuatoriano, Juan Manuel Correa, anunció que vuelve a subirse a su auto de carreras, en el equipo ART Grand Prix de la Fórmula 3. Su esperado retorno se da luego de un año y medio, tras recuperarse satisfactoriamente del trágico accidente en agosto del 2019, cuando pilotaba en la Fórmula 2, donde lamentablemente falleció el francés Anthoine Hubert.

After one and a half years, WE ARE BACK!! Very proud to announce this and to be doing it with @ARTGP pic.twitter.com/Ck8mHdjoii

— Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) February 1, 2021