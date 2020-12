UFC Fight Night: así fue el careo entre Marlon ‘Chito’ Vera y José Aldo

El sábado 19 de diciembre el ecuatoriano y máximo referente de las artes marciales mixtas y de la UFC, Marlon 'Chito' Vera, luchará en el evento co-estelar de Fight Night. El manabita buscará imponerse al experimentado José Aldo.

El evento comenzará a las 16:00 en Ecuador, se espera que la lucha de Chito sea alrededor de las 18:00, aproximadamente. Como ya es costumbre, antes de subir al octágono los dos contrincantes pasaron por el pesaje y el careo respectivo.

Vera, al momento del careo lo realizó sin mascarilla o cubrebocas. El ecuatoriano mantuvo la mirada fija en su contrincante mientras que Aldo no se inmutó por los puños alzados del ecuatoriano.

Al final, los dos chocaron puños y reflejaron el respeto del uno hacia el otro. Chito tratará de ganar y de esta manera catapultarse por pelar por el cinturón de su categoría (peso gallo).

Atento Ecuador y Latinoamérica al evento coestelar #UFCVegas17

🇧🇷 @JoseAldoJunior VS @ChitoVeraUFC 🇪🇨

ESTELARES 7 PM ET 🇺🇸 / 7 PM 🇪🇨 / 6 PM 🇲🇽 / 9 PM 🇦🇷 / 1 AM 🇪🇸

PRELIMS 4 PM ET 🇺🇸 / 4 PM 🇪🇨 / 3 PM 🇲🇽 / 6 PM 🇦🇷 / 10 PM 🇪🇸 pic.twitter.com/ADtrpwfqws

— ufcespanol (@UFCEspanol) December 18, 2020