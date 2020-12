Marlon ‘Chito’ Vera vs José Aldo: “El tiempo de él ya pasó, el tiempo de subir ahora es mío”

Es tiempo que el mayor representante de las artes marciales mixtas del Ecuador, Marlon ‘Chito’ Vera, regrese al octágono de la UFC. El manabita quiere cerrar con broche de oro este 2020 y qué mejor que al vencer a uno de los máximos exponentes de su división: José Aldo (brasileño).

El combate en la categoría peso gallo se celebrará el próximo 19 de diciembre en el evento UFC Fight Night en las Vegas, Nevada. 'Chito' volverá a luchar cuatro meses después de su triunfo contra el estadounidense Sean O’ Malley.

Puedes seguir la pelea por ESPN, a través de DIRECTV desde las 18h00 en los canales 621 SD y 1620 HD.

Con una racha ascendente de 6-1 en sus últimos siete combates, Vera quiere seguir acumulando K.O y sueña con pelear el título el año que viene. El compatriota rindió declaraciones antes de su pelea.

Marlon destacó que el trabajo está . “Estoy en forma, me he preparado bien. Desde mi última pelea no he hecho nada más que no sea entrenar, mantener mi dieta y mejorar”.

Sentimiento que provoca 'Chito' en el Ecuador

“Te soy sincero, me hace feliz ver a la gente reunirse para verme pelear, alegrándose cuando gano, pero trato de no enfocarme en eso porque el enfoque siempre debe ser trabajar y ver la pelea que tienes en frente”.

“Si te enfocas en la fama que creas, te olvidas de lo más importante: mejorar, entrenar y mantenerte en forma. Aprecio mucho el apoyo pero siempre mantengo mis pensamientos en seguir hacia adelante”, señaló.

Mantener el “hambre de gloria”

“Una vez que bajo del octágono y ya pasó la pelea, no existe semanas de celebración. Lo que hago es mantener mi 'fitness', mi dieta, aprender técnicas, mejorar ciertas cosas que no estuvieron bien en el pasado”.

“He visto que todos los deportistas, tras ganar una pelea, se toman un descanso de varios meses. En ese tiempo puedes mejorar bastante. Yo no vivo de las redes sociales, yo vivo de mi trabajo; el resto de cosas aprecio mucho pero en el momento que empiezo a perder, esas cosas se comienzan a ir”, añadió.

Marlon "Chito " Vera / Instagram

Apoyo de la empresa privada

“Es muy difícil vivir solo de lo que ganas de la pelea porque, obviamente, es lo que debes usar por el resto del año. Pero las empresas privadas son las que te permiten estar a flote y no quebrar”.

“Cuando ya comienzas a estelarizar peleas o combates importantes ya empiezas a ganar un poco más de dinero pero no significa que vives plenamente. Gracias a Dios cuento con la empresa privada que permite sostener a mi familia”, comentó 'Chito'.

Puedes seguir la pelea por ESPN, a través de DIRECTV desde las 18h00 en los canales 621 SD y 1620 HD.

Modificaciones para el enfrentamiento con José Aldo

“Es un peleador duro, patea fuerte y tiene buen boxeo. Obviamente, toda su carrera la ha manejado de pie, defiende el derribo. He trabajado mi 'striking', he mejorado mi lucha”. 'Chito' vaticina una pelea dura: “el tiempo de él ya pasó, el tiempo de subir ahora es mío”.

¿Qué pasa si gana el 19 de diciembre?

“Una victoria sobre Aldo me pondría muy cerca del título. Realmente, solo de pensar en eso me motiva a trabajar fuerte y no quedarme atrás. Mi plan no solo es ganar la pelea, sino acabarlo (a José Aldo)”.

“Lo único que hago es entrenar y mantenerme con hambre; uno no quiere entrar al octágono a medias”.

Marlon "Chito " Vera / Instagram

'Chito', ¿nuevo referente del deporte ecuatoriano?

"Esa es la opinión pública, el pueblo es el que tiene que decidirlo. Lo que a mí me toca es trabajar fuerte y ganar peleas".

Consejos para próximos referentes ecuatorianos de la MMA

"Una vez que ya se tiene un nivel, yo creo que el peleador debe salir (migrar), buscar un equipo que le guste y alguien con quien entrenar".

Estado físico en este año atípico

"El mantenerte en forma el año completo facilita las cosas. Si tu cuerpo no está fuerte no vas a lograrlo y cuando me anuncian una pelea solo me enfoco en mi rival".

Marlon "Chito " Vera / Instagram

Fortalezas contra Aldo

"El ser más joven y tener un mejor momento me va a dar fuerza siempre. No puedo darle esperanza, porque así se va a sentir bien y va a poder ganar fuerza para triunfar en el proceso".

Revancha contra Song Yadong

"Me gustaría tener una revancha porque sé que le gané y me dieron la mitad del cheque. Quisiera acabarlo, quisiera lastimarlo".

Si me dan el chance, tengan por seguro que lo voy acabar.

Ansiedad previo a un combate

"Nervios, miedo, hay. Hay de todo. Lo único que me ayuda es el saber que en cada práctica, en cada entrenamiento, me empuje a mí mismo y no me rendí. Cuando estoy en el camerino, miro atrás y sé que hice todo lo que estaba en mis manos para estar bien".

Siempre me digo a mí mismo: es un buen día para morir.

¿Qué le quitó la pandemia a 'Chito'?

"La pandemia me quitó mucho: viajes a Ecuador, trabajo con los auspiciantes y hacer muchas cosas. Por el momento, no sé cuando volvería a Manabí, pero espero ir pronto".

Una semana antes de la pelea

"La semana antes de la pelea es prácticamente una semana libre. Entreno un poco, ya no hay algo que pueda cambiar y la dieta es necesaria para mantener el peso".

Puedes seguir la pelea por ESPN, a través de DIRECTV desde las 18h00 en los canales 621 SD y 1620 HD.

Revisas peleas pasadas

"Cuando no estoy viendo a otros peleadores para aprender, reviso mis combates pasados. Ahí observo qué hice mejor o qué malos hábitos sigo teniendo para elaborar un plan".

Última pelea con O'Malley

"Gané, subí en el ranking, me pagaron como ganador: el resto son opiniones. Existieron más personas felices, es lo que realmente me importa", finalizó.