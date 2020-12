Gustavo Alfaro le respondió a 'Pollo' Vignolo y consideró una 'falta de respeto' minimizar a un país

El técnico de la 'Tri', Gustavo Alfaro, respondió a las declaraciones que dio el periodista argentino Sebastián Vignolo, de la cadena ESPN. En días previos al partido de Ecuador vs Colombia, catalogó a la Selección de Ecuador como "un seleccionado chico".

"Ecuador no es Boca, Ecuador es un seleccionado chico, que casi no va a los mundiales, ¿Qué me vienen con Ecuador? Con todo respeto para Ecuador", dijo en su programa de la cadena internacional cuando comentó que tuvo una conversación con un hincha y este le manifestó el gran trabajo que ha hecho Alfaro con la 'Tri'.

Hace unos días, en una entrevista con Teleamazonas, Alfaro fue consultado de este tema y así le respondió al periodista: "A un país no le pueden decir que es un equipo chico, es una falta de respeto. Un país tiene representación y eso se respeta".

"Puedes tener un encono con el entrenador, pero no tienes que meter a Ecuador de por medio", agregó el DT.

Célico también respondió

Por otro lado, el técnico de la Sub-20 de Ecuador, Jorge Célico, también habló de las declaraciones de Vignolo después de la goleada histórica (6-1) que Ecuador le proporcionó a Colombia.

"Me da pena porque soy argentino y lamentablemente la visión de mucha gente que tiene sobre nosotros de la soberbia, la malcriadez, creernos más alto de los que somos, de creernos rubios de ojos azules y que somos mejor raza; esa tontera está explícita en este muchacho que trabaja en este canal que no lo quiero ni nombrar", dijo el argentino en una entrevista para El Canal del Fútbol.

Al final manifestó: "Puedes tener un encono con el entrenador, pero no tienes por qué meter al Ecuador de por medio. Hablo del entrenador, si me gusta o no me gusta, no tengo por qué calificar a la selección o el equipo que dirige. Las formas fueron horribles. Me da mucha bronca porque se ha generado una idea del argentino que no es así, es una minoría".

