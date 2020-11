Vuelta a España: la reacción de Primoz Roglic tras sumar diferencia con Carapaz

La etapa 16 terminó siendo favorable para el miembro de Jumbo-Visma. Primoz Roglic, ciclista esloveno, sumó segundos en la diferencia con Richard Carapaz, ahora la distancia del carchense con el líder es de 45 segundos.

Tras la dura carrera que tuvo como ganador a Magnus Cort Nielsen, Roglic se pronunció. Destacó que siempre quiere ser el corredor más completo y que intenta dar lo mejor cada día.

🎙️"I want to be as complete rider as possible. I try to do everyday my best"

💬"Trato de ser lo más completo posible como corredor" @rogla

❤️El líder de #LaVuelta20 ha vuelto a demostrar su velocidad en el final de hoy. pic.twitter.com/7NVF8xGrJU

— La Vuelta (@lavuelta) November 6, 2020