Vuelta a España: el factor que favorece a Roglic y perjudica a Carapaz

Resta la etapa decisiva de la Vuelta a España, la cual será este sábado 07 de noviembre. Sin embargo, Primoz Roglic tiene una ventaja bastante amplia sobre Richard Carapaz (45 segundos) y un factor ha sido predominante en el transcurso de la competencia: apoyo de los gregarios.

La etapa 16 fue el claro ejemplo de la temática durante esta gran vuelta, ya que Primoz Roglic cuenta con un equipo que trabaja para el beneficio del actual campeón. Jumbo-Visma es el segundo mejor equipo de la competencia, y ha sido hasta el momento el único que ha tenido cuatro victorias; Roglic triunfó en todas ellas.

Rumbo a la etapa decisiva de montaña, Ineos Grenadiers – equipos de Richard Carapaz– ha demostrado tener camaradería pero no la suficiente resistencia para apoyar al carchense. Andrey Amador (costarricense) y Sosa (colombiano)han sido los gregarios más constantes.

Carapaz deberá hacer un esfuerzo titánico para superar la diferencia de 45’ segundos. Además, tiene en peligro su segunda posición en la clasificación general ya que Hugh Carthy está 8 segundos del carchense y 53 del líder.

Las expectativas siguen firmes en el líder del team británico. Hasta la fecha no ha podido ganar una etapa, incluso en la ruta más fuerte de montaña (domingo 01 de noviembre) no pudo conseguir la victoria ya que Carthy se llevó el primer lugar

Si no fuera suficiente, Roglic ha demostrado que las etapas de montaña no son un problema. La resistencia del segundo en el Tour de Francia 2020 y actual campeón de la Vuelta a España se mantiene cerca de Carapaz pese a las condiciones, donde en pocas etapas el carchense lo ha dejado rezagado con apenas segundos.

Como en todo deporte, nada está dicho hasta que crucen la meta. Por su parte, los expertos en la materia ciclistica esperan una etapa 17 de "infarto". Este sábado se conocerá si Richie consigue su segunda gran vuelta o Primoz logra su segunda victoria seguida y se lleva el maillot rojo y verde para las vitrinas de Jumbo-Visma.

