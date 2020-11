Roglic amplía ventaja sobre Richard Carapaz, tras la etapa 16 de la Vuelta a España

Richard Carapaz del team INEOS, llegó en el puesto 6 de la etapa 16 de la Vuelta a España, en el mismo tiempo que Primoz Roglic que llegó segundo. Sin embargo, por la bonificación del esloveno de 6 segundos, amplió su ventaja a 45 segundos en la clasificación general. Magnus Cort Nielsen fue el ganador de la etapa.



El día de mañana es el día al que apunta el ecuatoriano, ya que el recorrido es completamente montañoso, y se disputarán 178.2km desde Sequeros al Alto de La Covatilla, y es el fuerte de la Locomotora del Carchi.

🏁 -39 km | Etapa 16 – Stage 16 | #LaVuelta20

🇨🇷 @Andrey_Amador lidera el fuerte ritmo que está seleccionando el pelotón 🔥

🇬🇧 @INEOSGrenadiers keeps pushing the GC group in the 1st category climb

👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/E71rKjLPSZ

— La Vuelta (@lavuelta) November 6, 2020