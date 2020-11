Vuelta a España: así fue el último kilómetro donde Richard Carapaz recuperó el maillot rojo

Richard Carapaz volvió a "pintarse" de rojo en la Vuelta a España. El ciclista carchense tuvo que enfrentar la etapa de montaña más difícil dentro de esta disciplina, según expertos, para alcanzar nuevamente el maillot rojo.

La fortaleza del equipo Jumbo-Visma y la resistencia de Primoz Roglic ha sido un problema para que el carchense pueda sumar tiempo a favor. El próximo desafío del ecuatoriano será la etapa 13 donde en la contrarreloj debe mantener su jersey y luego imponerse en las restantes etapas de montaña.

La etapa 12 tuvo como estelar a Carapaz debido a su ataque a falta de tres kilómetros. Por su parte, el británico Hugh Carthy recortó tiempo en la tabla general y consiguió su primera victoria en una gran vuelta.

A falta de 3km, algo antes de la Cueña les Cabres, Enric Mas atacaba. Después Hugh Carthy con 3 km a meta. Y a falta de 2 km llegaba el movimiento de Carapaz buscando La Roja, sin respuesta de Roglic que sufría apoyado por Kuss. Carthy remataba la faena a 1 km de meta. Primera victoria para un británico en este Alto de L’Angliru y su mejor resultado por el momento.

