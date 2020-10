Vuelta a España: la baja que sufrió Roglic y beneficia a Richard Carapaz

La etapa 8 de la Vuelta a España demostró que el esloveno y miembro del equipo Jumbo-Visma, Primoz Roglic, y el ecuatoriano del team Ineos Grenadiers, Richard Carapaz, son los opcionados a ganar la competencia. Sin embargo, los atletas no pueden hacerlo solos, necesitan la colaboración de gregarios y estos dos deportistas sufrieron este miércoles el retiro de uno de sus compañeros, respectivamente.

Michal Golas, ciclista polaco, abandonó la competición este miércoles y dejó en manos de Sosa, Amador y Froome el futuro de Richie en las restantes 10 etapas de la Vuelta a España. Por su parte, este golpe no es tan crítico como lo que enfrentará en adelante Roglic sin el apoyo del espectacular gregario, Tom Dumoulin.

El corredor neerlandés y su equipo han decidido que el ciclista deje la carrera para empezar ya a prepararse para la próxima temporada. “Tanto los entrenadores como yo creemos que es la mejor opción. Al principio de la Vuelta me sentí cansado y esa sensación permaneció”, señaló el miembro de Jumbo-Visma.

El ganador del Giro de Italia 2017 tenía una espectacular temporada como gregario de Roglic. Este demostró su valía durante el Tour de Francia 2020.

La baja de Dumoulin es la décima sexta retirada en lo que va de la Vuelta a España. A este reconocido atleta se unen los nombres de Daniel Felipe Martínez y Thibaut Pinot.

Etapa 8 – Stage 8 | #LaVuelta20

🇪🇸 Vive el espectacular último kilómetro de la victoria de @rogla ante @RichardCarapazM gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primoz Roglic's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/Zr2Zv3Sxtj

— La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020