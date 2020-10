Richard Carapaz llegó segundo en la Etapa 8 de la Vuelta a España y mantiene el liderato

La Etapa 8 de la Vuelta se corrió este miércoles 28 de octubre donde se cubrieron los 164 kilómetros y se cubrió los viñedos de Logroño, una etapa muy difícil debido al desgaste en el Alto de Moncalvillo. Nuestro compatriota, Richard Carapaz, quien se quedó sin gregarios, dio cátedra de fuerza y demostró por qué viste el maillot rojo. La Etapa se la llevó Primož Roglič, ya que al final de la competición logró contraatacar al ecuatoriano. Richie quedó segundo pero sigue de líder de la tabla general. Definitivamente un cierre emocionante.

La 'Locomotora' partió como líder de la clasificación general con 18 segundos de ventaja respecto del segundo. Una mala noticia para nuestro compatriota fue que el polaco Michal Golas abandonó y dejó más solo a Carapaz, que ahora solo tiene cinco compañeros para trabajar a su favor.

La victoria de Primož Roglič lo puso a 13 segundos de Carapaz en la tabla general. En los últimos 2 kilómetros de la Etapa, la 'Locomotora' prendió fuego y lanzó un contraataque al esloveno, pero al final, Roglič, tuvo un excelente escape y logró una diferencia de 30 segundos en la etapa 8.

🏁 -2 km | Etapa 8 – Stage 8 | #LaVuelta20

🇪🇨@RichardCarapazM se lanza al contraataque y le sigue @rogla 🔥

🇬🇧 Carapaz counter attacks himself! Roglic goes with him 🔥

👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/9qRSY8CBVK

— La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020