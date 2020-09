Tour de Francia: el mensaje de Richard Carapaz y la respuesta de Kwiatkowski

La victoria de Richard Carapaz ha sido un completo espectáculo a nivel mundial. Más allá del valor y trabajo desde la primera etapa del Tour de Francia, fue por la camaradería y humildad del compatriota.

Algo nunca visto en el ciclismo ocurrió este jueves, cuando Kwiatkowski y Carapaz cruzaron juntos la meta. Esto demostró que el compañerismo dentro del team británico Ineos es enorme. El carchense al igual que el ciclista polaco se pronunciaron.

"Increíble. El ciclismo es un deporte de EQUIPO y ganar así es muy especial. Kwiatkowski ha sacrificado muchos triunfos individuales para el equipo y estoy muy emocionado por él. Si hoy llevamos este jersey tan bonito es gracias al esfuerzo de todos. Vamos a defenderlo hasta el final para llevar a Ecuador al podio de París", escribió el ciclista carchense.

El polaco Michal Kwiatkowski agradeció al ecuatoriano Richard Carapaz que le cediera la victoria en la décimo octava etapa del Tour de Francia y aseguró que ahora trabajará para que su compañero de equipo conserve el maillot de rey de la montaña hasta París.

Declaraciones del polaco

"Esta no es una victoria como las demás, nunca he pensado que sería así. Sabemos cuanto hemos trabajado, sobre todo los tres últimos días, cuando nuestro objetivo en el Tour cambió" tras el abandono de Egan Bernal, indicó.

"Es incomparable con otras victorias, no sé si por la magia del Tour o por la forma en la que le hemos logrado. Pero estos tres días hemos luchado con todas las fuerzas para ganar", agregó.

Carapaz "me ha dejado ganar y él se queda con el maillot de puntos, haré todo lo posible para que él gane ese maillot", dijo.

El polaco tuvo un recuerdo para Bernal, a quien deseó una pronta recuperación, pero indicó que la victoria va dedicada a su exdirector Nicolas Portal, fallecido en marzo pasado con tan solo 41 años.

"Mucha gente se pregunta si lo estamos haciendo bien en este Tour y algunos piensan que lo hacemos mal porque nos falta Nico. Es cierto que le echamos mucho de menos, pero tenemos que acostumbrarnos. Es difícil describir lo que siento, le echo mucho de menos, pero estoy convencido de que estaría orgulloso de nosotros, nos sigue inspirando mucho, es una victoria dedicada a él", dijo. EFE