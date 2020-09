Tour de Francia: el mensaje de Mario Sabato y Richard Carapaz para la etapa 18

View this post on Instagram

No ganó ni hoy ni ayer, pero eso qué importa!!! Gracias querido Richard Carapaz por intentarlo una y otra vez!!! Ayer 2do y el más combativo del día, hoy 11mo y en cabeza de carrera en soledad hasta muy cerquita de la meta!!! Bravo capo!!! #LaLocomotoraDelCarchi #DeEcuadorParaElMundo #EchaleLeñaAlFuego #LeñoVerdeAmarilloYRojo #TDFxESPN