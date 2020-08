UFC: Sean O'Malley no sufrió fractura en su tobillo pero necesita una resonancia magnética

Sean O'Malley (12–1) sufrió el sábado la primera derrota de su carrera profesional. El estadounidense perdió por nocaut técnico ante Marlon 'Chito' Vera (16–6–1) en la pelea coestelar de UFC 252.

El prospecto de las 135 libras fue retirado del octágono de la UFC en una camilla por una lesión en su tobillo, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital más cercano de Las Vegas, Estados Unidos.

Esta mañana se dio a conocer el parte médico de O'Malley por parte de Ariel Helwani, periodista canadiense de artes marciales mixtas. En su Twitter publicó una actualización sobre el peleador de una fuerte cercana a él.

"La radiografía en su tobillo salió bien. No hay fracturas, pero se necesita una resonancia magnética para buscar desgarros de ligamentos y tendones. También escanearán la rodilla", relató Helwani.

Dicho procedimiento se le realizará una vez que desaparece la hinchazón, ya que no le pueden hacer una resonancia magnética hasta que haya disminuido.

Update on Sean O’Malley from a source close to him:

“X-ray on his ankle/lower leg came back OK. No fractures but MRI is needed (once swelling goes down) to look for ligament & tendon tears. They will scan knee too. Can’t have a MRI until swelling subsided.”

No timetable yet.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) August 17, 2020