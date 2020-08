La respuesta de Chito Vera sobre el cabello de O'Malley con los colores de la bandera ecuatoriana

Chito Vera derrotó por nocaut técnico al estadounidense Sean O’Malley, en un solo round, en el octágono del UFC Apex en Las Vegas la noche de este sábado. Tras la pelea, el oriundo de Chone ofreció una rueda de prensa y se refirió al cabello de su rival que se tiñó con los colores de la bandera ecuatoriana. Algo que ha sido catalogado como una "estrategia de provocación".

"Ya vemos quién fue el que salió con la burla más grande ¿no? A mi esas cosas no me molestan. Es muy difícil meterte en mi cabeza", dijo Vera al mencionar que creció en una familia bromista. "A mi me gusta pelear, y cuando se cierra la jaula, salgo con todo", agregó.

Le pregunta a @ChitoveraUFC su opinión sobre el estilo de cabello de O'Malley con los colores de la bandera ecuatoriana, esta es su respuesta #UFC252 pic.twitter.com/HC2jbkBzNn — ufcespanol (@UFCEspanol) August 16, 2020

O’Malley se perfilaba como el favorito y Chito acabó con su invicto de doce triunfos. El ecuatoriano, en cambio, en la categoría Gallo tiene 16 triunfos y seis derrotas.

Con brutales codos @ChitoveraUFC quita el invicto de O'Malley en la co-estelar de #UFC252 pic.twitter.com/v24s9EoF3K — ufcespanol (@UFCEspanol) August 16, 2020

Tras su triunfo, Chito se pronunció en su Twitter con un contundente mensaje: " Gracias. Más acción, menos we… La bandera se respeta, especialmente la mía, Bandera de Ecuador".

Gracias 🙏🏽 mas acción menos webeo, la bandera se respeta especialmente la mía 🇪🇨 — Chito Vera (@chitoveraUFC) August 16, 2020

O’Malley salió lesionado porque se dobló un tobillo durante el combate y hasta abandonó el recinto en una camilla. Definitivamente su provocación con el cabello y la previa en redes sociales le jugaron en contra. A diferencia de Chito que mantuvo su estrategia y la calma durante la pelea. En la rueda de prensa, de hecho, destacó que la concentración fue la clave para su victoria y él no se concentra en los factores externos.

El "temible" Sean O´Malley así se retiró del octágono tras la PALIZA de Chito Vera en el primer round y llevarse una victoria inolvidable en el #UFC252 🥊🔥 @espnknockout. pic.twitter.com/JrPKJ4uRr4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2020

