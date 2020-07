Marcelo Gallardo habría descartado fichaje a Antonio Valencia por su comportamiento fuera de la cancha

Antonio Valencia, luego de desvincularse de Liga de Quito, se encuentra en la búsqueda de un nuevo club para continuar su carrera. Según reportes de la prensa argentina, el 'tren amazónico' fue ofrecido a Boca Juniors y a River Plate, pero en el último, el DT de los 'millonarios', Marcelo Gallardo no estuvo de acuerdo en el fichaje.

El 'muñeco' habría descartado al ecuatoriano por su "comportamiento fuera de la cancha" y porque "no le gusta acostarse temprano". Esto, en relación a escándalos de disciplina que salpicaron al exjugador del 'Rey de Copas' en la Copa América 2019.

En el programa ESPN FC, el periodista Gustavo Yarroch, mencionó que confirmó con fuentes que Antonio Valencia sí pudo ser fichado por River Plate. ""Yo pregunté y que piensa Gallardo de todo esto. La primera respuesta que me dieron fue con un pulgar abajo (…) Y tiene que ver con el perfil del jugador afuera de la cancha", aseguró.

"A mí lo que me dicen es que no le gusta acostarse temprano (…) También River Plate debería liberar un cupo de extranjero. Lo concreto es que sí se lo ofrecieron a River, lo de Boca yo no lo tengo, realmente", agregó Yarroch.

Por otro lado, el periodista deportivo de TNT Sports, Hernán Castillo, también confirmó que Antonio Valencia sí fue ofrecido a Boca Juniors y River, pero que los dos descartaron su llegada. Sin embargo, San Lorenzo también estaría en la lista, pero no se ha conocido respuesta.

Antonio Valencia jugó 10 temporadas en el Manchester United y un año en Liga de Quito tras su regreso a Ecuador, con los 'albos' consiguió dos títulos nacionales más a su larga lista de trofeos. El 4 de agosto, el jugador cumplirá 35 años.

#TNTSportsEnCasa 🏠 | 🔴 ATENCIÓN: @HernanSCastillo cuenta que Antonio Valencia 🇪🇨 fue ofrecido a Boca y a River, pero ambos dijeron que NO ❌⚽ 📌 Se lo ofrecerán también a San Lorenzo 🔴🔵 pic.twitter.com/8XuemOCnix — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) July 6, 2020

