Incidentes en exteriores del Capwell tras derrota de Emelec ante Independiente del Valle

Tras la derrota de Emelec ante Independiente del Valle (1-3), se registraron incidentes en los exteriores del estadio George Capwell.

A través de las redes sociales circula un video que muestra los enfrentamientos entre los mismos hinchas azules. En las imágenes se observa que se lanzan objetos.

También se les ve a los aficionados corriendo de un lado a otro y algunos portando la camiseta del club guayaquileño. Luego aparece un elemento de la Policía Nacional para controlar la situación.

De 22 fechas jugadas, Emelec está en el puesto 10. Y si sigue así podría quedarse sin jugar la segunda etapa de la LigaPro.

Ante este resultado, el DT de los azules, Ismael Rescalvo se manifestó fúrico. "Me molesta porque son cosas en las que hemos trabajado visualizando el video. Me emp…y me jo… Me hierve la sangre que tardamos 30 minutos en jugar como habíamos preparado o entrenado".

