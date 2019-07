Liga Pro sancionó con tres partidos de suspensión a Sebastián Pérez

La tarde de este miércoles 17 de julio se desarrolló la reunión con el Comité Disciplinario de la LigaPro, donde se pudo conocer que el volante colombiano de Barcelona SC, Sebastián Pérez, fue sancionado por tres partidos de suspensión luego de haber sido expulsado en el partido ante Macará.

Pérez recibió doble tarjeta amarilla en el encuentro donde los 'Toreros' perdieron 2-1 ante los 'Guaytambos'. Además se lo sancionó por haber insultado a la terna arbitral, como se detalla en el acta de sanciones que se publicó el día de hoy.

Al minuto 15' del primer tiempo el colombiano Sebastián Pérez realizó una fuerte falta sobre Carlos Feraud por la que recibió tarjeta amarilla. El jugador de Macará se repuso y continuó el partido.

En una foto compartida por redes sociales se puede ver el momento de la primera falta de Pérez sobre Feraud:

Sebastian Pérez expulsado. Debió ser expulsado en el primer tiempo.

Después, al minuto 54' del segundo tiempo, Pérez volvió a cometer otra grave falta sobre Carlos Feraud y el juez le proporcionó la segunda tarjeta amarilla. El jugador de Macará salió lesionado y de forma preliminar el médico de los ambateños agregó que tiene un esguince de tobillo grado uno.

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC consideró que fue injusta la expulsión del mediocampista colombiano quien le propinó 'dos planchazos' (faltas graves para expulsión) al jugador de Macará, Carlos Feraud, quien salió lesionado con el segundo. Cevallos mencionó hace unos días que analizará protestar por el arbitraje de Guillermo Guerrero.

Cevallos al finalizar el encuentro en el estadio Monumental dio unas palabras y aceptó que Macará jugó mejor que los canarios. “Hay que pelearla partido a partido para ratificar la clasificación a los Playoffs y luego ver contra quién nos toca. Macará jugó bien, hizo los goles y producto de ello ganó”

Cuando le preguntaron sobre el arbitraje de Guillermo Guerrero, expresó: “en la decisión del resultado capaz no (incidió), pero en el desenlace, friccionado, no dejó jugar. Y no es la primera vez, el señor Guerrero el año pasado vimos que con Guayaquil City también se equivocó en varios pasajes”.

