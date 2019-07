Francisco Egas ya conoce los nombres de los jugadores del Piso 17

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dijo que ya conoce los nombres de los seis jugadores que estuvieron involucrados en un acto de indisciplina y realizaron una fiesta en el Piso 17 del hotel en Belo Horizonte luego del partido ante Japón por la Copa América.

En una entrevista con Mach Deportes (92.9), el presidente mencionó que ya tienen los videos del hotel pero que todo se conocerá cuando termine el proceso investigativo.

Francisco Egas” ya tenemos los videos del hotel, de lo qué pasó en el piso 17, estamos analizando y aplicaremos las sanciones que amerite. Lo que lamento es que este tipo de faltas han sido recurrentes en los últimos años”@MachdeportesFM — Roberto Omar Machado (@MachadoRobertoO) July 12, 2019

@franciscoegas "no es que no quiero dar los nombres, seguramente se conocerán cuando termine el proceso investigativo" — Sebastian Machado (@Sebas_Machado) July 12, 2019

Sin embargo, también dejó la posibilidad de que no se revelen los nombres de los seis seleccionados. En otra entrevista para radio Redonda (96.9 FM, en Quito), el titular de la FEF aseguró:

"No es decisión del Presidente difundir los nombres de los jugadores que cometieron faltas disciplinarias. Saber los nombres no cambia nada", mencionó.

Esto se debe porque "no debemos quedarnos en quienes cometieron faltas disciplinarias. Debemos encontrar la raíz del problema, el por qué lo hacen, y desde ahí tomar correctivos".

Egas agregó que sí habrá sanciones para los seis jugadores implicados "con el debido proceso". "Seremos firmes con los indisciplinados y alejaremos todo lo que está mal. Buscamos reconstruir la imagen de la FEF y la Selección".

"Prácticamente destruyeron la Selección Nacional. No hay cultura, no hay respeto, no hay nada. Tenemos que reconstruir todo (…) Los ecuatorianos hoy no podemos confiar en la Selección ni en la FEF. En la parte negativa hay mucho se ha destruido" al organismo y al combinado tricolor sustentó.

Para finalizar, Francisco Egas confirmó que habrá cambios en la FEF. “Hemos tenido que entrar en muchos cambios, sobre todo de personal de la FEF. Ustedes han merecido saber más de lo que sucede casa adentro. La Federación adolecía de un departamento de prensa, de un departamento de marketing. Hemos tenido que trabajar en todo eso”.

Te puede interesar:

Gabriel Achilier desmiente que estuvo en la fiesta del Piso 17 En una entrevista con radio La Red el capitán del Monarcas Morelia reconoció que no hubo una buena participación en la Copa América pero que no debe culpar la labor de ‘Bolillo’ Gómez.

Te dejamos en video: