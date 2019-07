Las claves de Jorge Célico para llegar al éxito con la Sub 20

El gran artífice de la medalla de bronce con la Selección Sub 20 y actual campeón del Sudamericano, Jorge Célico, conversó con Metro en exclusiva donde contó las claves que aplicó para poder llegar al tercer lugar en el Mundial de Polonia. Tras 15 años en el fútbol ecuatoriano y con dos triunfos históricos, el estratega argentino de 54 años se prepara para dos torneos importantes con miras a las olimpiadas de Tokio 2020: Juegos Panamericanos de Lima y el preolímpico de Colombia.

1. ¿En qué momento se dio que había el potencial para llegar tan lejos en el Mundial de Polonia?

Creo que después de quedar campeones del Sudamericano tuvimos la responsabilidad de conseguir el título y nos aferramos a eso desde el primero partido. Quizá al inicio con un poco de nervios porque no se daban los resultados, pero luego comenzamos otra vez desde cero en la fase de grupos y ahí vimos que las demás Selecciones no eran extremadamente superiores a la nuestra. Con ese convencimiento tuvimos la satisfacción de quedar terceros, pero nos quedó la 'espinita' porque pudimos quedar campeones.

2. ¿Cuál fue la diferencia que usted y su cuerpo técnico realizaron en el proceso para conseguir estos históricos resultados? Tomando en cuenta que probaron 800 jugadores, de los cuales 200 llevaron a la Casa de la Selección y terminaron con 21 para el Mundial.

La diferencia fue la indagación y selección de los jugadores en todas las categorías del fútbol. Nosotros comenzamos la búsqueda que no tenía mucho que ver en los equipos de Primera División y Serie B sino, Segunda Categoría equipos del interior en las canteras. Rompimos con el esquema de que solo los que están en la categoría A pueden vestir la camiseta de la Selección. En este acierto, siempre buscamos la capacidad del talento individual y la inteligencia para que luego se aferre a nuestra idea de juego.



Además usted debe ser uno de los más contentos con los resultados porque logró ratificar su idea de juego y la pudo plasmar en la Selección…

Claro, logramos el objetivo sin cambiar la idea de juego que busqué implantar en el país desde que llegué. Anteriormente, las Selecciones del país elegían basándose en el tema que tanto se habla: del biotipo del jugador ecuatoriano, donde quizá se cambiaba a un futbolista talentoso por un jugador fuerte, rápido y potente. En cambio, nosotros tuvimos jugadores de un nivel excelente y que son chicos como el caso de Rezabala, Alvarado, Plata; un montón de jugadores que el estereotipo de ellos no es el uno está acostumbrado, pero sí con el talento enorme, con una capacidad inventiva de resolución de inteligencia de juego. Nosotros seleccionamos a ese tipo de jugadores.

3. ¿Cómo cambió la mentalidad de sus muchachos?

Es una característica propia, yo soy de la de idea y he sido igual con mis hijos. Les doy libertad pero con responsabilidad. Intenté que el mensaje no sea el habitual. Lamentablemente aquí en Ecuador tenemos esa idea de que todo lo de afuera es mejor, que cuando te enfrentas con cualquier rival te minimizas y te subestimas, tienes esa mentalidad pesimista.

Nosotros enfrentamos al rival con respeto pero en ningún momento yo les inculqué que eran menos que nadie, se los vivo diciendo porque dentro de una de las cualidades que tiene este país es que tiene una enorme cantera.

Trasladé esa confianza de forma natural a los chicos para poder enfrentarnos a equipos que eran potencias y quizá invencibles en otros momentos, con la idea de que ellos podían vencerlos porque no eran menos que ellos, siempre lo veníamos conversando, lo veníamos hablando y eso hacía que el jugador vaya creyendo pero en la buena manera, no agrandándose. Otra clave fue que realizamos muchos partidos amistosos internacionales que nos permitieron sacar el temor de enfrentarnos a rivales como Argentina, Colombia. En fin eso fue también lo que hizo quitarles el miedo.













4.Después de los históricos triunfos conseguidos ¿En qué equipos espera verles jugar a sus muchachos?

Yo creo que van a llegar a las grandes Ligas, muchos de ellos, quizá no todos, pero muchos van a tener una trascendencia importante. Esta generación es espectacular

¿Dorada? Claro que si.

5. ¿Qué les ha dicho a sus jugadores cuando ha conversado individualmente. Sobre todo con los que tuvieron su momento en el mundial y que ahora están en la mira de todos?

Siempre trato que haya un vínculo con el jugador y mi persona. He hablado con ellos como padre y les he dicho que intenten rodearse de buena gente. Inicialmente del núcleo familiar, después que elijan bien a sus afectos a sus amistades a sus parejas. Que tengan cuidado con gente interesada porque al futbolista se le acerca mucha gente que no siempre tienen buenas intenciones. Les dijo que se aferren a esta idea de que sean ganadores siempre. No siempre lo van a conseguir pero hay que intentarlo. No se queden con este logro que ha sido hermoso pero ya es parte del recuerdo de cada uno de nosotros. Hay que ir por más, hay que tener una voracidad competitiva infinita.

Les pongo los ejemplos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que son jugadores que han ganado absolutamente todo pero siempre se los ve ese fútbol sagrado de conseguir algo más. Les digo que tengan esa hambre de gloria.

6. En cuanto a su preparación para los Juegos Panamericanos Sub 23 ¿Por qué tomo la decisión de no llevar a jugadores mayores de 20 años?

Para mí el futbol no pasa por la edad, ni si son más altos o rápidos, sino por la inteligencia y el talento. La edad no es determinante pero yo no llevaré a ningún mayor, ni mayores de 23 años. No porque no los haya, sino porque, en primer lugar a los Juegos Panamericanos los voy a tomar como una competencia importante pero también tiene que ver con un periodo de preparación para los preolímpicos, porque los panamericanos no es un clasificatorio.

Me gustaría que aparte de competir, también sea una prueba para ver a otros chicos que se puedan sumar a esta Selección Base que es la Sub 20 que es la que deseo yo junto a otros tres o cuatro muchachos más que puedan salir de esta convocatoria afrontar los juegos preolímpicos y poder clasificar a Tokio 2020.

Si es que lo logro, me gustaría ir a las Olimpiadas con esta generación de oro. Esta promoción está para largo. Hay que aprovechar.

8.¿Qué cree usted que está pasando con la Selección Mayor? ¿Cree que se debería hacer una renovación?

No voy a opinar de la Selección Mayor porque no estoy inmiscuido por lo que no parece prudente.

9. La afición ecuatoriana está muy ilusionada con los logros conseguidos y han pedido que sus jugadores sean considerados para jugar en la Selección Mayor ¿Todavía es muy prematuro?

Paulatinamente algunos de los chicos podrían irse incluyendo. Entiendo que no hay que acelerar ni retrasar los tiempos de las llegadas de los jóvenes de buen nivel que tiene Ecuador a la Selección Mayor.

Un ejemplo, yo siempre comparo a la maduración de un futbolista con la de una fruta de un árbol: Si la sacas del árbol muy rápido, es imposible comerla y si la deja madurar mucho, es imposible comerla igual.

Creo que cada uno tiene un momento exacto y que aquella persona que dirija la Selección Mayor, sea Hernán Darío Gómez o quien sea deberá de alguna manera, ver cuál es el momento exacto de promoción de alguno de estos jóvenes al equipo mayor. Pero, como te dije tenemos una Selección Base que ganó el Sudamericano y medalla de Bronce, por ahí podemos empezar.

10. ¿Quedar campeón del Sudamericano y medalla de bronce en el Mundial Sub 20 le ha hecho recibir propuestas del exterior? ¿La aceptaría o continuaría su procesos hasta Tokio 2020?

Si he recibido propuestas del exterior, más de lo que me he imaginado. Sin embargo, yo he dado mi palabra a la Selección ecuatoriana. Me resta obviamente hablar de mi contrato y el proyecto en sí. Así que mientras no ocurra no tomaré en cuenta a las propuestas que me han dado.

11. ¿En cinco años donde se mira usted o a dónde le gustaría llegar?

En cinco años me gustaría conseguir una Copa del Mundo a nivel de juveniles, me quedé picado, feliz pero con la espina.

Más que nada, que me recuerden como un buen formador de jugadores, una buena persona, un hombre que haya dejado un legado y haya devuelto lo que este país me dio.

12. ¿Qué mensaje les daría a la gente que está creyendo en este nuevo proceso y en las nuevas generaciones?

Así como hay una grieta hoy que de por un lado hay buenos resultados, pero por el otro malos, que está sucediendo a nivel de selecciones, debemos tener optimismo porque vienen llegando jugadores de muy buen nivel. Inclusive, los chicos que van afrontar ahora el mundial Sub 17 son de alto nivel. Hay jugadores excelentes en la Sub 15. Hay material, toca trabajar y tener paciencia en la formación y ojalá estos jóvenes nos den esas alegrías que todos esperan por muchos años más.

