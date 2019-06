Jorge Célico se prepara para los Panamericanos y solo llevará jugadores Sub 20

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se inauguran el próximo 26 de julio y culminarán el 11 de agosto. Ante eso, el estratega Jorge Célico que alcanzó la medalla de bronce en el Mundial de Polonia confirmó que solo llevará a sus jugadores Sub 20.

Ecuador Sub 20 se coronó campeón del Sudamericano de Chile y quedó en tercer lugar en el Mundial de Polonia alcanzando el puesto más alto en la historia del fútbol ecuatoriano, por lo que su entrenador tiene altas expectativas de poder conseguir un lauro más para el seleccionado que comanda.

Ante eso, Jorge Célico confirmó que no convocará a los tres refuerzos mayores de 20 años que permite el reglamento. Recordemos que el torneo es Sub 20 pero el argentino ha sido tajante en la no inclusión de los jugadores por encima de esta edad.







Aunque el entrenador reconoció que será difícil que algunos clubes cedan a aquellos futbolistas que se destacaron en Polonia, aseguró que cuenta con una base de alrededor de sesenta jugadores con los que trabajar antes de cerrar la lista de 18.

Ecuador será parte del grupo A de los Juegos Panamericanos. Competirá con Argentina, México y Panamá y Célico anunció que entregará la lista hasta el próximo miércoles.

El pasado martes 25 de junio, la 'Mini Tri' recibió una condecoración al mérito deportivo por el Mundial de Polonia por parte de la Asamblea y el presidente de la República, Lenín Moreno.

En la delegación de la Sub-20, la misma que estuvo en Palacio de Carondelet, se encontraron los jugadores, el cuerpo técnico, y los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Dicha condecoración, fue dispuesta por el presidente del Parlamento, César Litardo Caicedo, y fue entregada en la jornada del martes en horas de la tarde.

Imágenes del acto de reconocimiento por parte de @Presidencia_Ec a deportistas de alto rendimiento; entre ellos, los integrantes de #MiTrimundial #Vamospormás #Ecuador 🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/5Q1u1zCpST — FEF Ecuador (@FEFecuador) June 25, 2019

