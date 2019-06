Renato Ibarra: Yo nunca abandoné a la Selección, fue él (Bolillo) quien decidió

El técnico de la Selección de Ecuador, Hernán, el Bolillo Gómez, dijo este domingo 22 de junio durante una rueda de prensa que en los estudios médicos que le realizaron a Renato Ibarra sobre la lesión en su tobillo "no salió nada".

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá", mencionó Gómez.

Durante una entrevista radial con Mundo Deportivo el jugador que milita en el América de México dijo que se siente un poco triste por las declaraciones del profe a quien respeta muchísimo y le agradece por la oportunidad. pero recalca que este es un tema uy delicado porque no dejó la Tri.

Aquí un resumen de las declaraciones del futbolista en la entrevista al medio deportivo.

Con respecto a las declaraciones del técnico colombiano sobre los resultados de los exámenes.

"Con el cuerpo técnico venía hablando que ya tenía una molestia en el tobillo, donde justamente sufrí una fractura. Siempre tuve la molestia y en una práctica, dos días antes del partido contra Chile me di un golpe con Cristian Ramírez y me resentí un poquito. Llegaba con dolor al partido con Chile y prefería para unos dos días. En ese tiempo, el profe se adelantó y llegó a mi habitación. Me comentó que no me veía muy bien en los entrenamientos y que estaba un poco amargado (no sé con qué intención lo dijo). Fue ahí cuando él decidió darme de baja. Yo nunca abandoné a la Selección , fue él quien decidió eso y yo no voy a estar, donde no me quieran tener"