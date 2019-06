¡Bienvenido Richie! Carapaz llegó a Ecuador

Como lo habían planeado, Richard Carapaz llegó a Ecuador este 10 de junio a las 16:00. Los ecuatorianos estaban listos para recibir al campeón del Giro de Italia 2019. El avión donde llegó el ciclista fue recibido por un arco de agua en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Carapaz digo que no se esperaba tal recibimiento y agradeció a todas las muestras de apoyo de los ecuatorianos.

"Ha sido increíble desde que aterrizamos creo que es el mejor saludo que me hizo la aviación y no me esperaba nada de esto".

'La locomotora del Carchi' envió un saludo a los que lo apoyan "Enviarles un saludo a quienes han venido al encuentro. Enviarles un saludo a los de mi tierra (Carchi) que ya nos veremos en estos días".

En los ocho primeros kilómetros del recorrido desde el aeropuerto, que son planos, las autoridades de tránsito permitieron que aficionados en bicicletas acompañen al campeón. Después de ese tramo, el autobús que trasladó a Carapaz lo llevó a la sede de Telefónica Movistar, pero pasó primero por el "Redondel del ciclista", donde se encuentra una estructura metálica que también ha sido vestida de rosa.

Carapaz ingresó al edificio de Telefónica en la zona conocida como Ekopark a través de una calle de honor formada por agentes de las fuerzas del orden y colaboradores de Movistar uniformados de rosa.

En ese lugar, Carapaz dio una rueda de prensa que fue conducida por el afamado periodista deportivo argentino Mario Sábato, quien comentó el giro de Italia con euforia por la actuación del ciclista ecuatoriano, relato que ha sido reconocido por los ecuatorianos.

Cuando le preguntaron sobre qué hacer para que haya más ciclistas como Richard Carapaz en Ecuador. A lo que respondió "Más escuelas de ciclismo y más conocimiento en el periodismo, se sabe mucho de fútbol pero no de ciclismo".

También dejó un claro mensaje para los que manejan o no bicicleta "El mejor regalo que me pueden dar en Ecuador, es que respeten al ciclista".

Con respecto a su familia dijo "Desde la etapa 14 le dije a mi esposa que quería que estén conmigo… Lo que se vivió ahí y poder compartirlo con ellos fue genial".

La locomotora del Carchi dejó una recomendación para sus seguidores. "Creo que he tratado de transmitir lo mejor para los ecuatorianos que se identifican con el esfuerzo y la constancia que he tenido en estos años. Los sueños se cumplen y están para hacerlos realidad y poder mostrar ese camino me enorgullece. No solo dentro del deporte sino en la vida diaria. Es importantísimo tener un sueño y materializarlo".