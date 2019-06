Cuál es el presupuesto que se destina a los deportistas de alto rendimiento y cómo se distribuye

Hay diferentes categorías de deporte: de iniciación, formativo, alto rendimiento y profesional. El de alto rendimiento se enfoca a atletas que representan al país a nivel internacional. Se trata de un proyecto que es exigente, riguroso, técnico y que se desarrolla bajo diferentes parámetros. Son importantes para poder dejar el nombre de Ecuador en alto.

Debido al gran nivel que se requiere en esta categoría, no todos pueden llegar a formar parte de este proyecto. Ya que se basa en proyección, méritos, resultados, talento, etc. Quienes quieren llegar a formar parte de este plan buscan perfeccionar su rendimiento y obtener apoyo económico del Estado.

Según Acuerdo Ministerial de 2017, se plantea varios criterios reglamentarios del proyecto de alto rendimiento del país. Ahí constan los parámetros que necesita un atleta para que ingrese al programa. Eduardo Gonzáles, el subsecretario de deportes de Alto Rendimiento, explica que esto tiene que ver con el resultado y la proyección, que es un pronóstico frente al evento al que va. Es excluyente, está lo mejor de lo mejor.

Además, otro punto importante que se considera es "si el deporte está convocado a los juegos Olímpicos, en este caso Tokio 2020".

Gonzáles explica que hoy en día, en el país sólo hay 27 deportes que forman parte del área convencional y cuatro en discapacidad que hacen parte de Alto rendimiento.

Estos deportes son: Andinismo, escalada, atletismo, boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, fisicoculturismo, gimnasia, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, raquetbol, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis campo, tenis mesa, tiro olímpico, triatlón, vela, voleibol.

Y los cuatro de discapacidad son atletismo, taekwondo, natación y tenis de mesa.

Presupuesto

En Ecuador hubo una reducción de presupuesto destinado al deporte. Esta medida se toma en un año que es clave para las proyecciones respecto a las Olimpiadas Tokio 2020. Sin embargo, Gonzáles explica que en el proyecto de Alto Rendimiento la reducción fue mínima. A la inversión, respecto al año anterior se le redujo 200 mil dólares aproximadamente.

Hay un presupuesto de 12 millones de dólares designados para Alto Rendimiento durante el 2019. Es a inicios de año cuando informan al Ministerio de Deporte con qué valor se cuenta.

De esa cantidad, se designan parámetro a los cuales se proporcionan porcentajes del presupuesto. Eduardo Gonzáles explica cómo funciona esta distribución.

"Lo que el atleta muchas veces plantea es que recién le empezaron a apoyar, pero es una interpretación corta de lo que es el proyecto", añade Gonzáles.

Una de los puntos que se toma en cuenta es el incentivo de los atletas.

De los 12 millones de dólares, 2,5 millones corresponde al incentivo de atletas. El incentivo es un pago mensual, no un salario, que va entre una a siete remuneraciones básicas.

"A ellos les llega su cuenta de acuerdo a su categoría, a su nivel de resultado, un rubro mensual. Pero no es lo único que se recibe".

Gonzales explica que además de la importancia del resultado, no se puede dejar de lado la preparación y las competencias. "Si usted no se prepara, si usted no compite, estamos perdidos", señala.

De este modo, este año, se toman encuentra 6.3 millones para invertir en seis eventos de ciclolímpico, paralímpico y sordolímpico. Y fuera de esos hay 451 eventos de los diferentes organismos que se están apoyando. Más 86 concentrados en los centros de entrenamiento para alto rendimiento. "Ahí está la inversión de 6.3 millones de dólares, en preparación y participación".

Adicional a esto, en esta área están incluidos los valores que se cubren en cuanto a salidas al exterior para las competencias.

Otro porcentaje de la inversión es destinado al equipo interdisciplinario. "Los muchachos no se hacen solos, no se recuperan solos, los muchachos tienen algunos requerimientos como un entrenador". De este modo, 1.7 millones están designados a la contratación de 61 entrenadores. Esto porque hay diferentes categorías en cada uno de los deportes. Un ejemplo es el del ciclismo, este tiene diferentes modalidades como lo es: ruta, pista, MBX, etc.

Además hay también la contratación de 14 metodólogos y 22 profesionales de ciencias aplicadas. Gonzáles explica que estos últimos son fundamentales para atender a los atletas en las diferentes ciencias del deporte: medicina, psicología, nutrición, fisioterapia. Ellos están ubicados en cinco polos: Quito, Carpuela, Cuenca, Río Verde y Durán. Es ahí "donde estamos concentrando los equipos, los 86 concentrados que hay de preparación".

A continuación dejamos un gráfico donde se puede ver cómo es la asignación de presupuesto. Incluido lo mencionado anteriormente.

Preparación deportiva: 6.3 millones de dólares.

Equipos interdisciplinarios: 1.7 millones.

Necesidades del atleta: 0,43 mil dólares.

Control dopaje:0,14 mil

Incentivos de Atletas: 2,55 millones.

Eventos especiales: 0,83 mil.

Designación del presupuesto

La Secretaría del Deporte no entrega recursos específicos a los atletas, sino a los organismos deportivos para que ellos ejecuten sobre los atletas del programa.

Gonzáles explica que si bien, no todos los deportistas reciben el incentivo económico, el apoyo se les entrega a través de las otras categorías explicadas anteriormente. Por ejemplo, la preparación deportiva y los gastos de su participación.

La evaluación de los deportista se la enfoca en su resultado y la proyección que tendría en las competencias internacionales. "El objetivo del proyecto está orientado a posicionar la imagen del país en eventos de ciclo olímpico, paralímpico y sordolimpico.

Son las federaciones las que presentan al atleta, pero lo hacen basados en los resultados para que de ese modo lo postulen en alguna competencia. De ese modo, los expertos analizan esa postulación. Luego, la decisión la toma el comité ejecutivo de alto rendimiento.

Cada dos meses, los expertos se reúnen para evaluar a los deportistas, ahí "pueden haber ingresos, permanencias y exclusiones", señala Gonzáles.

Un atleta es excluido cuando no "está dando el resultado deportivo de acuerdo a las proyecciones". Esto basado en los resultados de los últimos seis meses del atleta".

Deportistas

El lunes pasado se llevó a cabo la tercera reunión del Comité Ejecutivo que se desarrolló en Guayaquil para el deporte convencional. Mientras que en Quito fue el martes para el deporte adaptado. Ahí se decidió que un total de 348 deportistas conforman ahora el Plan de Alto Rendimiento (PAR). Anteriormente eran 344.

Así también, ahí se señaló que la recategorización de siete deportistas como los ciclistas Jefferson Cepeda, Romina Miranda, Richard Carapaz (paso de avanzado a élite); las luchadoras Lissete Antes, Mayerly Caicedo; el judoca Steven Morocho y la atleta Luiba Zaldívar (atletismo).

Además, el Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento, el cual lo conforman metodólogos del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico Ecuatoriano y representantes de las federaciones deportivas, decidieron incluir a 28 deportistas. El deporte adaptado no sufrió ninguna modificación en esta tercera reunión y mantiene a los 36 deportistas con discapacidad.

De esta manera, las categorías quedaron con el siguiente número de deportistas:

Tokio 2020 (5)

Élite (13)

Alto Nivel (30)

Avanzado (26)

Desarrollo (82)

Reserva (22)

Talento (37)

Atletas con apoyo a eventos (133)

En el primer semestre del 2019 los deportistas han logrado 331 medallas distribuidas en mundiales (5), Panamericanas (46), Sudamericanas (145) y otros campeonatos (135), según cifras datos del Ministerio del Deporte.

