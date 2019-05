Así fue la bicicleta en la que Richard Carapaz empezó con su sueño

En redes sociales el ecuatoriano, Richard Carapaz, compartió una imagen cuando se inició en el mundo del ciclismo. La bicicleta es una BMX pero no precisamente una nueva y moderna en aquellos días.

En la foto se la ve ya algo oxidada y no tiene los cauchos de las ruedas. En la descripción de la foto se lee "Pensar que así inició todo 🚴🏼💨#SiTienesSueñosPersiguelos #RecordarEsVolverAVivir".

Richard Carapaz / Facebook

Cientos de comentarios positivos acompañan esta foto felicitando al carchense "Eres sin duda único y te queremos por ser humilde", "eres grande como deportista y como persona", "Las mejores satisfacciones en la vida. Son las que se las edifica dese abajo".

Carapaz: "Me siento favorito y defenderé la maglia rosa esta semana"

"Estoy muy contento y emocionado con la maglia rosa y ahora se viene una semana muy difícil en la que espero mantenerme. Tengo confianza para rendir al máximo. No puedo decir que vaya a ser el campeón, pero lo intentaré, me siento uno de los favoritos, pero en el Giro de Italia puede pasar de todo. Veremos cómo se mueven los rivales, pero tengo un equipo fuerte y podemos tener una buena semana", digo el carchense Richard Carapaz.

🎥 Mañana martes es un día importante en el #Giro 2019. Antes de cenar, pulsamos las sensaciones de @RichardCarapazM, quien junto a Movistar Team se verá las caras en la 16ª etapa con el Passo del Mortirolo. #VamosRichie 🚂🇪🇨 #RodamosJuntos 💙 pic.twitter.com/S0o2NpuMSk — Movistar Team (@Movistar_Team) May 27, 2019



Ante una semana decisiva y tres finales en alto, Carapaz dejó claro en la segunda jornada de descanso que el rival de referencia es el italiano Vincenzo Nibali.

EFE

A pesar de que ser líder supone afrontar el protocolo del podio y más compromisos con los medios, Carapaz no se mostró presionado por la circunstancia.

EFE

"La responsabilidad del maillot rosa no me incomoda nada, es algo natural los protocolos, no me molestan, hay que pasar por ello, no me estreso".

EFE