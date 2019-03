Liga pro Ecuador: Delfín vs Emelec. En vivo, donde ver el partido, hora y alienaciones

Delfín vs Emelec. Jugarán este domingo 9 de marzo en el Estadio Jocay de Manta, a las 18: 30 horas, por la quinta fecha del torneo nacional de fútbol, Liga Pro. En la última fecha, los cetáceos triunfaron 4-2 ante el Aucas. Por otro lado, los eléctricos ganaron 1-0 ante el Técnico Universitario de Ambato.

Emelec vs Técnico / Emelec vs Técnico

Brayan

Emelec

Los eléctricos triunfaron por el mínimo ante el Técnico universitario, el gol lo anotóAngulo en el 65’ de penal.se ubica en la novena posición con 6 unidades.

Por otro lado, el partido de Delfin vs Aucas que se jugó el estadio Jocay, los cetáceos se impusieron 4-2 a los orientales. El primer tanto vino rápidamente al comenzar el partido, Ayovi anotó en el minuto 5 a favor de los cetáceos, seguido, Luis Cangá en el minuto 9. Pablo Burzio descontó para los Orientales. En un segundo tiempo más acelerado para ambos equipos, Garces Acosta anotó de penal en el minuto 82 a favor del Delfín. Ya en los minutos complementarios Maxi Barreiro también hizo su gol de penal a favor del Aucas, no obstante esto no le alcanzó a los orientales, ya que Diego Rojas sentencio el partido a favor de los cetáceos. Delfín se ubica en la cuarta posición de la tabla con nueve puntos.

Aucas vs Delfin / API

POSIBLES ALINEACIONES

Delfín:Corazo, Riveros, Canga,Corozo, Mera, Roja, Piñares, Lopez, Caicedo, Noboa, Ordoñez, Mejia

COSTO DE LAS ENTRADAS:

¡POR MANTA Y MANABÍ!💙💛

Tenemos una nueva batalla este domingo y junto a ti iremos en busca de los 3 puntos para seguir peleando en la parte alta. Desde mañana puedes comprar tus boletos en los siguientes puntos de venta.#PrimeroDelfín#ElOrgulloDeManabí pic.twitter.com/C9M63DYBhI — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) March 6, 2019

LUGAR, HORA, FECHA DEL COTEJO :

Delfín vs Emelec. Se enfrentarán en el Estadio Jocay de Manta, este domingo 9 de marzo a las 18: 30 horas Ecuador.

CANALES DE TRANSMISIÓN:

GolTv

TE PUEDE INTERESAR

Relacionado