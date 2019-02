Fidel Martínez no jugó hoy en la Libertadores “por observación de CONMEBOL”

El ecuatoriano Fidel Martínez no pudo ser parte de la nómina de Barcelona SC para esta llave de la segunda fase de la Copa Libertadores ante Defensor Sporting. Así lo dio a conocer los reportes de prensa desde Uruguay.

Martínez realizó el viaje junto al resto del equipo y tenía posibilidades de jugar como titular, sin embargo, por situaciones que no han sido del todo esclarecidas, Fidel Martínez no entró en consideración de Guillermo Almada.

Fidel Martínez no pudo ser inscrito por #BSC en Copa Libertadores. No llegó la firma de los abogados de Atlas y no juega el ida y vuelta contra Defensor

— Omar Sierra Murillo (@DonOmarSierra) February 6, 2019